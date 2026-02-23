Kate Middleton, majestuosa con un espectacular diseño vaporoso de Gucci en los Premios Bafta 2026

El regreso de Kate Middleton a la alfombra roja coincidió con uno de los contextos más comentados en la vida de la familia real británica: la detención reciente de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, que situó nuevamente a la monarquía en el centro de la atención internacional. La asistencia de la princesa de Gales, junto al príncipe Guillermo, a la gala de los Premios BAFTA 2026 en el Royal Festival Hall de Londres demostró una postura de visibilidad y apoyo institucional a uno de los eventos destacados del cine británico. Según publicó la fuente, la reaparición de Kate se presentó como un gesto de unidad en un periodo complejo para la corona, marcando así un momento de gran interés público.

De acuerdo con la información multiplicada por medios británicos y recogida en el texto fuente, la gala celebrada en la capital británica congregó a personalidades reconocidas de la industria internacional, incluyendo a intérpretes como Leonardo DiCaprio, Kate Hudson, Timothée Chalamet con Kylie Jenner, Emma Stone, Alicia Vikander y Ethan Hawke. A pesar del alto perfil de los invitados presentes en el evento, la presencia de los príncipes de Gales acaparó gran parte de la atención en la noche, generando una ovación a su llegada.

El medio detalló que Middleton no había asistido a los BAFTA desde el año 2023, ausencia explicada por el diagnóstico de cáncer que recibió a inicios de 2024. Meses más tarde, la princesa compartió públicamente que su enfermedad entró en fase de remisión, lo que permitió su retorno a la vida pública y su participación en compromisos institucionales. El evento de este 22 de febrero representó para Kate Middleton una reaparición significativa, considerando tanto su estado de salud como el reciente escándalo familiar.

Según consignó la fuente, Kate eligió para la ocasión un vestido de Gucci, una pieza confeccionada en tul compuesta por varias capas en una variedad de tonos rosados, desde tonos empolvados hasta el frambuesa. El diseño, estrenado originalmente en 2019, destaca por su escote tipo barco, cuerpo con drapeado en tejido microplisado y una falda con cola decorada en terciopelo burdeos, color que coordinó con el esmoquin del príncipe Guillermo, reforzando la imagen de pareja y unidad.

Como añadió el medio, Middleton completó su atuendo con joyas emblemáticas de la colección real: unas piezas de diamantes de Cartier –un par de pendientes y una pulsera– que pertenecieron a la reina Isabel II. A este estilismo añadió un clutch de terciopelo en tono burdeos y lució su cabello suelto con ondas, reforzando la impronta solemne de la noche.

La aparición de la pareja real se presentó como un acto de respaldo institucional a la industria cinematográfica del Reino Unido, enmarcada por circunstancias personales y familiares delicadas. Según reiteró la fuente, la decisión de asistir juntos a uno de los eventos más señalados del calendario social británico buscó enviar un mensaje de compenetración ante las adversidades, en un momento en el que la monarquía enfrenta desafíos de imagen y credibilidad.

El Royal Festival Hall de Londres se identificó como escenario de la velada, en la que figuras del séptimo arte desfilaron antes del inicio de la ceremonia. El ambiente de celebración quedó marcado por la expectación alrededor de los príncipes, quienes mostraron gestos de cercanía y coordinación en su llegada.

Medios internacionales recogieron la relevancia de los Premios BAFTA como plataforma de exposición para el talento cinematográfico del Reino Unido, y la edición 2026 reunió a un amplio abanico de profesionales y artistas reconocidos. A la vez, la asistencia de los príncipes fue interpretada, según detalló la fuente, como un ejemplo de continuidad institucional y de compromiso con la proyección pública de la familia real, incluso en circunstancias críticas como la investigación que involucra a miembros cercanos al monarca.

El vestuario elegido por Kate Middleton y el simbolismo de las joyas de Isabel II se sumaron a la cobertura informativa de la velada. El mensaje transmitido por la pareja real, en un contexto de atención mediática alrededor de la salud de la princesa y el estado de la familia real, complementó el impacto de su presencia en una de las noches más relevantes para el cine británico, tal como reportó la fuente.