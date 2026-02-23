Kallas asume que no habrá acuerdo hoy para aprobar el 20º paquete de sanciones a Rusia por el bloqueo de Hungría

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha admitido que hay problemas para que los Veintisiete aprueben este lunes el vigésimo paquete de sanciones contra Rusia, después de que Hungría haya anunciado que lo bloqueará en represalia al veto de Ucrania a la distribución de crudo ruso en territorio húngaro y eslovaco.

"Hoy habrá un debate sobre el vigésimo paquete de sanciones. Pero, como todos saben, creo que hoy no va a haber avances al respecto. Aun así, sin duda vamos a insistir en ello", ha indicado la jefa de la diplomacia europea en declaraciones a los medios antes de asistir a la reunión de ministros de Exteriores de la UE que se celebra hoy en Bruselas.

Kallas ha lamentado la posición del país gobernando por Viktor Orbán esgrimiendo que los problemas que tienen con Kiev "no están en absoluto relacionados" con el vigésimo paquete de sanciones a Moscú, por lo que ha pedido no "mezclar cuestiones que no tienen ninguna conexión entre sí".

"Pero escuchemos primero cuáles son las razones que dan para bloquearlo y luego veamos si hay posibilidades de superarlas", ha añadido, apuntando también al préstamo de 90.000 millones de euros a Kiev para cubrir sus necesidades urgentes de financiación, dos medidas que la Comisión Europea quería que viesen la luz hoy, en la víspera del cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania.

Este domingo, el ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjártó, anunció el bloqueo en el Consejo de Asuntos Exteriores de este lunes "hasta que Ucrania no reanude el transporte de petróleo a Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba", alegando que hasta entonces no permitirán "que se tomen decisiones importantes para Kiev".

Ya el viernes, Hungría avisó de que bloquearía el préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania de la UE tras acusar al país dirigido por Volodimir Zelenski de estar "chantajeando" a Budapest deteniendo el tránsito de petróleo en coordinación con Bruselas y la oposición húngara para crear interrupciones en el suministro a Hungría y aumentar los precios del combustible antes de las inminentes elecciones.

La postura húngara tiene lugar en un momento en el que se encuentra paralizado el oleoducto Druzhba, el más largo del mundo y principal vía de transporte de petróleo ruso hacia Europa. Estas instalaciones están en el punto de mira de Ucrania, que las ha atacado en varias ocasiones durante la guerra, para malestar de Hungría y Eslovaquia, que han denunciado que esto amenaza su seguridad energética.