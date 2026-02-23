Honeywell pagará 1.515 millones por el negocio de catalizadores de Johnson Matthey

La empresa Johnson Matthey planea distribuir cerca de 1.143 millones de euros entre sus accionistas tras la venta de su división de tecnologías catalizadoras, de acuerdo con la reformulación del acuerdo establecido con Honeywell. El grupo estadounidense ajustará el pago acordado, de forma que el importe total por la adquisición se reduce a 1.515 millones de euros, según detalló el medio original. Este ajuste representa una rebaja del 26,4% respecto a la cifra inicialmente prevista, que ascendía a 2.058 millones de euros.

Según reportó el medio, la renegociación entre ambas compañías también incorpora una extensión en los plazos para el cierre de la transacción. Se estableció como nueva fecha límite el 21 de julio de 2026 para la finalización de todas las condiciones requeridas, substituyendo así el plazo previo fijado para el 21 de febrero. Si al término de ese periodo persiste pendiente la aprobación antimonopolio, y siempre que se cumplan ciertos requisitos adicionales entre las partes, el plazo podría prorrogarse hasta el 21 de agosto de 2026. Ambas partes anticipan concluir la operación hacia finales de ese mes, siempre de acuerdo con los detalles proporcionados por el medio.

Tal como publicó la fuente, Johnson Matthey prevé sacar provecho del producto neto resultante de la venta con un reparto a sus inversores. Del total estimado para retorno, 915 millones de euros corresponderán a un dividendo extraordinario que irá acompañado de una consolidación de acciones, mientras que los 228 millones de euros restantes se emplearán en un programa específico de recompra de títulos en el mercado. La finalidad de estas medidas es retribuir a los accionistas tras el acuerdo revisado con Honeywell, en el que figura un pago inicial significativamente inferior al inicialmente negociado.

El ajuste en el importe y los plazos responde, según informó el medio, tanto a la evolución general del mercado como a la consideración de los factores regulatorios pendientes, principalmente ligados a la aprobación en materia de competencia. Honeywell y Johnson Matthey mantienen como prioridad cumplir todos los requisitos previstos en las jurisdicciones correspondientes antes de proceder al cierre definitivo de la transacción.

Dentro de la operación, Honeywell se quedará con el negocio de tecnologías catalizadoras de Johnson Matthey, cuyos activos y actividades forman parte de un sector estratégico para aplicaciones industriales y energéticas. El cambio en la valoración de la unidad responde, de acuerdo con lo difundido por el medio, a la revisión de expectativas y al contexto económico vigente desde la primera versión del acuerdo, pactada en mayo.

La extensión de los plazos otorga a ambas partes mayor margen para completar los procesos regulatorios, especialmente en lo referido a la competencia, aspecto que en transacciones de esta magnitud suele prolongarse por los requerimientos de análisis administrativo y la consulta a organismos sectoriales internacionales.

La nueva estructura para la retribución a los accionistas fue comunicada como parte del objetivo de Johnson Matthey de reinvertir el capital y favorecer la rentabilidad de los inversores tras la venta. El paquete de retorno total, compuesto por dividendo extraordinario y recompra de acciones, incrementa el atractivo para los accionistas de la firma británica de cara al cierre definitivo de la operación.

A lo largo de las negociaciones, ambas compañías subrayaron el interés común en adaptar los términos del acuerdo a las circunstancias actuales del mercado y las exigencias regulatorias, y se comprometieron a mantener informados a sus inversores mientras se desarrolle el proceso hasta la culminación prevista para finales de agosto de 2026, según consignó el medio que difundió la información.