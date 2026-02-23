Fernando Morientes: "Si el Real Madrid no puede pelear la Champions, imagínate los demás"

Fernando Morientes aseguró que para el Benfica el reto de remontar la eliminatoria ante el Real Madrid luce especialmente complicado, señalando que actuar en el estadio Santiago Bernabéu representa una dificultad considerable para cualquier equipo, algo que él mismo pudo comprobar durante su etapa como jugador profesional. Tal como reportó Europa Press, Morientes aprovechó este contexto para ironizar con la fortaleza del club blanco en la Liga de Campeones, afirmando que si el Real Madrid no puede pelear por el título, "imagínate los demás".

Según detalló Europa Press, Morientes participó en un evento de presentación de la alianza entre LaLiga y Airbnb y reflexionó públicamente sobre la capacidad competitiva del equipo dirigido por Carlo Ancelotti en la presente edición del máximo torneo europeo de clubes. Reconoció la amplia repercusión del club madrileño y subrayó que el rendimiento durante los últimos meses de la temporada, cuando se deciden los títulos, será el factor determinante para medir las opciones reales del equipo. Morientes planteó que la principal interrogante reside en la posibilidad de que la plantilla alcance su mejor forma deportiva en los meses de marzo, abril y mayo.

Europa Press recordó que el Real Madrid ha levantado quince veces la Champions League y el exdelantero considera que el club tiene con qué continuar aspirando a ese trofeo. Explicó que resta por delante la parte crucial de la temporada y que el enfrentamiento de vuelta contra el Benfica parte bien encaminado tras el triunfo por la mínima diferencia en el partido de ida. Morientes argumentó que, en este tipo de eliminatorias, la experiencia y el ambiente del Santiago Bernabéu suelen inclinar el desenlace a favor de los locales a medida que se acerca el final.

En opinión de Morientes, la clave del éxito de esta temporada descansará en la capacidad del cuerpo técnico y del entrenador para conseguir que los 22 o 23 jugadores de alto rendimiento del Real Madrid lleguen en plenitud de condiciones al tramo definitorio de la campaña. El exfutbolista analizó que este es el desafío más grande para cualquier gran equipo, especialmente en el contexto de un club acostumbrado a competir hasta el final en todas las competiciones importantes.

Europa Press consignó que Morientes se refirió también al papel de Vinícius Júnior, a quien consideró el jugador más determinante del equipo blanco en los últimos partidos, especialmente en la reciente visita a Pamplona, donde, sostuvo, "fue el jugador diferencial del Real Madrid". Comparó la situación del brasileño con la de Kylian Mbappé, quien según su análisis aún no ha recuperado su mejor momento tras una lesión. Para Morientes, Vinícius representa una garantía para el aficionado madridista y un ejemplo del potencial de la plantilla.

Durante el evento, Morientes comentó sobre los cambios de entrenador acontecidos durante la temporada en diferentes equipos y destacó la importancia de evaluar los proyectos deportivos una vez concluida la campaña, en función de los objetivos alcanzados. Aludió a que tanto Xabi Alonso como Álvaro Arbeloa poseen el privilegio de formar parte del banquillo del Real Madrid en diferentes capacidades y subrayó el valor de mantener la visión inicial a lo largo de todo un proyecto deportivo, pese a que los resultados influyen constantemente en el rumbo de las decisiones.

El exjugador dedicó palabras de reconocimiento a la labor de Arbeloa en la cantera del Real Madrid, resaltando la dificultad de apostar por jóvenes de dieciséis o diecisiete años y asegurando que quienes logran debutar con la camiseta blanca lo hacen por sus méritos, dado el profundo conocimiento que Arbeloa tiene de las categorías formativas del club. Morientes rememoró pasajes de su propia experiencia como canterano y valoró especialmente el papel de entrenadores que han confiado en jugadores jóvenes.

Sobre las exigencias que recaen en los entrenadores del Real Madrid, Morientes admitió que la repercusión mediática y las decisiones que deben tomarse tanto en el ámbito profesional como personal añaden complejidad al cargo. Compartió su cercanía personal con Xabi Alonso y Arbeloa, expresando su deseo de que ambos tengan éxito en sus respectivas carreras, aunque recordó que el fútbol profesional suele estar sometido a imponderables, y quienes están fuera del proceso solo pueden analizar los sucesos desde la distancia.

En su rol como miembro del grupo de expertos que selecciona jugadas polémicas para el Comité Técnico de Árbitros (CTA) dentro del programa 'Tiempo de Revisión', Morientes explicó a Europa Press que su función consiste únicamente en elegir las acciones que, a su juicio, deben ser objeto de explicación pública por parte del organismo arbitral. Recalcó que la decisión final no depende de ellos y que su trabajo no influye en el resultado de las deliberaciones. Morientes señaló que su participación no se guía por bases de preferencia clubística y que la polémica suele centrarse en los equipos más seguidos, aunque su labor permanece neutral respecto a los intereses de los clubes.

Para finalizar, Europa Press relató que Morientes valoró su satisfacción por el trabajo desarrollado en la selección de jugadas a revisar, insistiendo en que el CTA es quien asume la responsabilidad de ofrecer las explicaciones pertinentes a la opinión pública, y que el panel de expertos como el suyo se limita a decidir qué jugadas consideran relevantes para dicha revisión.