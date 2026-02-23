España pide a sus nacionales en México extremar las precauciones y evitar los cruces con EEUU

La legación diplomática de España en México decidió mantener cerrados este 23 de febrero tanto su sede como el consulado en Guadalajara, según comunicó la institución en sus redes sociales, en respuesta a la situación de inseguridad que prevalece en varias regiones del país. De acuerdo con la información publicada por la Embajada de España y reportada por agencias internacionales, la medida busca proteger a los empleados y ciudadanos españoles tras una oleada de incidentes violentos en puntos clave del norte mexicano.

Según detalló la Embajada y recogió el medio que proporciona la información original, la recomendación principal es evitar los cruces fronterizos entre México y Estados Unidos, con especial atención a los pasos de Reynosa, en Tamaulipas, y Tijuana, en Baja California. Estos puntos fueron mencionados específicamente en el aviso emitido por la cuenta oficial de la embajada en la red social X, en la que se aconseja extremar precauciones ante los recientes episodios de violencia.

El contexto de estos hechos es la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como ‘El Mencho’, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), durante una operación militar en la que fallecieron al menos seis miembros más de esta organización delictiva. La caída de este jefe criminal terminó generando protestas violentas y disturbios en diversos estados del norte mexicano, según informó la fuente.

Las autoridades diplomáticas españolas señalaron que permanecen en comunicación constante con los nacionales afectados por la situación, extendiendo estas labores a los consulados en Ciudad de México y Monterrey, además del señalado cierre en Guadalajara. La medida extraordinaria se debe a los riesgos vinculados con la escalada de enfrentamientos, bloqueos y otros actos cometidos contra civiles y fuerzas del orden tras la intervención militar.

Otros gobiernos también se sumaron a las alertas para viajeros. Según consignó el medio que aporta la información base, Estados Unidos, Canadá, Rusia y Ecuador alertaron a sus connacionales en México, recomendando resguardarse, restringir sus desplazamientos y cumplir con las instrucciones de las autoridades locales. Estos avisos coinciden con el incremento de ataques armados e incidentes de alto perfil.

El texto fuente describe que en Puerto Vallarta se reportó el asalto a la prisión de Itxapa por parte de un grupo armado, permitiendo la liberación de varios internos considerados de alta peligrosidad. Además, el mismo municipio presenció tiroteos, el incendio de vehículos y comercios, lo que motivó al Ayuntamiento a solicitar a la ciudadanía mantenerse en sus hogares y a los comercios, no abrir hasta recibir nuevas instrucciones, priorizando la seguridad de trabajadores y clientes.

Las autoridades consulares españolas manifestaron que continúan evaluando la evolución del contexto y la seguridad de los españoles residentes o visitantes en México. El seguimiento de la situación es permanente y se encuentra coordinado entre la embajada y los consulados en las principales ciudades mexicanas.

La oleada de disturbios, según informó la fuente, afecta principalmente a los pasos fronterizos y áreas aledañas, con implicaciones directas para la movilidad segura de nacionales extranjeros y mexicanos. Las recomendaciones oficiales buscan reducir la exposición personal a posibles riesgos derivados de los operativos de las fuerzas de seguridad y la reacción violenta de grupos organizados.

La Embajada de España reafirmó el compromiso de informar oportunamente sobre cualquier cambio en las condiciones de seguridad que puedan impactar la actividad de sus nacionales en México, detallando los canales de comunicación disponibles para quienes requieran asistencia consular.