Eslovaquia corta la electricidad de emergencia a Ucrania y advierte de más medidas si no llega el petróleo ruso

El primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, sostuvo que Bratislava tiene derecho a recibir suministro de petróleo y advirtió sobre la posibilidad de tomar decisiones adicionales si no se restablece el flujo procedente de Rusia. En ese contexto, el medio Europa Press reportó que Eslovaquia suspendió el suministro de electricidad de emergencia a Ucrania como respuesta, marcando así lo que las autoridades describieron como un “primer paso recíproco”, luego de la interrupción en la llegada de petróleo ruso a través del oleoducto Druzhba.

El jefe de gobierno eslovaco oficializó la medida en un anuncio transmitido en redes sociales, donde confirmó que trasladó al Sistema Eslovaco de Transmisión de Electricidad (SEPS), de titularidad estatal, la directiva para cesar la asistencia eléctrica solicitada por Ucrania para estabilizar su red. Según consignó Europa Press, Fico vinculó explícitamente la decisión con la interrupción de los envíos de petróleo, y remarcó que Bratislava considera justificado exigir la reanudación del suministro como condición para eventuales pasos futuros.

De acuerdo con Europa Press, el mandatario afirmó: “Si los ucranianos piden ayuda a Eslovaquia para estabilizar su red eléctrica, esa asistencia no se prestará”. Además, reiteró que la decisión representa la primera de una serie de eventuales respuestas a la falta de petróleo ruso, e insistió en que Eslovaquia podría revisar su posición respecto al apoyo a la candidatura de Ucrania para ingresar en la Unión Europea si la situación no se resuelve.

El anuncio se produjo tras la reunión de Fico con el ministro de Finanzas, Ladislav Kamenick, en la mañana del lunes. Europa Press detalló que el corte eléctrico constituye el cumplimiento de advertencias previas lanzadas en días anteriores desde el Ejecutivo eslovaco, en un contexto de tensión por el abastecimiento energético en la región.

Eslovaquia, junto a Hungría, sostiene que el oleoducto Druzhba, principal canal para el transporte de petróleo ruso hacia el continente europeo y el más extenso del mundo, ya se encuentra en condiciones técnicas de restablecer el flujo de crudo. La infraestructura del Druzhba representa un eje estratégico tanto para la economía como para la seguridad energética de Eslovaquia, que depende de estos envíos para cubrir parte significativa de su demanda nacional de hidrocarburos.

En sus declaraciones, Fico remarcó: “Nos reservamos el derecho a tomar medidas adicionales”, señalando que la política del gobierno en materia de energía prioriza garantizar el acceso continuado a recursos esenciales. El líder eslovaco justificó la respuesta señalando que la acción de Ucrania al suspender el paso del petróleo impacta de forma directa en la capacidad de Eslovaquia para mantener la estabilidad de su propio sistema energético.

Según la información divulgada por Europa Press, la decisión de Bratislava podría cambiar el tono de la relación entre ambos países y condicionar el respaldo político de Eslovaquia a las aspiraciones europeas de Kiev. Hasta ahora, Eslovaquia mantenía un apoyo formal a la intención de Ucrania de incorporarse a la Unión Europea, respaldo que ahora queda sujeto a la resolución del conflicto por el suministro petrolero. Fico, al dejar abierta la puerta a la adopción de nuevas medidas, vinculó directamente la dimensión energética y la diplomática dentro del enfoque del gobierno.

El oleoducto Druzhba cobra una relevancia especial en este escenario, ya que su trazado conecta a Rusia con varios países europeos, y cualquier alteración en su funcionamiento afecta no solo a Eslovaquia y Hungría, sino también a otros socios del bloque. Europa Press subrayó que tanto Bratislava como Budapest han reiterado que las instalaciones técnicas permiten restaurar de inmediato el envío de petróleo ruso, si se llegara a un acuerdo para hacerlo.

Finalmente, la información proporcionada por Europa Press indica que la decisión del gobierno eslovaco de interrumpir la asistencia eléctrica a Ucrania puede interpretarse como una medida de presión, enmarcada en un contexto más amplio de disputas energéticas y diplomáticas entre distintas capitales europeas, en el que el acceso a recursos básicos sigue jugando un papel determinante para la toma de decisiones políticas y económicas.