El MWC 2026 abordará siete tendencias que definirán el futuro del sector 'telco', según Nae (Minsait)

La automatización avanzada y la integración de inteligencia artificial comienzan a ocupar un lugar preponderante en la gestión diaria de las redes de telecomunicaciones, según detalló Nae, consultora de Minsait (Indra), al identificar la resiliencia como la próxima palanca fundamental para la evolución del sector. De acuerdo con este análisis, la resiliencia deja de ser únicamente una cuestión técnica para incorporarse en el diseño mismo del modelo de negocio, atendiendo tanto a retos tecnológicos como a factores regulatorios y geopolíticos, y situando esta variable en el centro de las decisiones estratégicas. Según informó Nae, el Mobile World Congress (MWC) 2026, que se celebrará en Barcelona la próxima semana, analizará siete tendencias que definirán el rumbo de las telecomunicaciones en los próximos años, entre las que sobresalen el fortalecimiento de infraestructuras, la expansión de la conectividad satelital y la trasformación del concepto de red, con un enfoque prioritario en la resiliencia y la automatización.

Tal como publicó Nae, entre los principales temas que protagonizarán el MWC 2026 se encuentran la evolución hacia modelos híbridos de infraestructura —que combinan plataformas terrestres y por satélite—, la monetización flexible de activos mediante esquemas como el 'neutral host' y la compartición de infraestructuras, y el impulso a nuevas capacidades avanzadas para servicios especializados. Estas líneas de evolución reflejan la transición de la industria hacia redes más preparadas ante incidentes, capaces de mantener la continuidad operativa y adaptarse a la creciente exigencia digital de sectores como la salud, la industria manufacturera y la movilidad, reportó Nae en su análisis previo al evento.

La consultora enfatizó que la conectividad especializada asume ahora el papel de frontera tecnológica del 5G, extendiendo su alcance a servicios diseñados para necesidades críticas de sectores específicos. Esta evolución acompaña el desarrollo de redes con capacidades de detección y análisis en tiempo real, una característica que, según detalló Nae, resulta indispensable para abordar escenarios de alta demanda y preservar la calidad del servicio ante situaciones adversas o incidentes imprevistos.

En este escenario de transformación estructural, la automatización total y la inteligencia artificial se presentan como instrumentos imprescindibles para gestionar infraestructuras cada vez más complejas. Joaquín Guerrero, director de Nae (Minsait), destacó que “la resiliencia de las redes de telecomunicaciones y del negocio en general va a ser clave”, subrayando que “muchas de las conversaciones que se celebrarán la próxima semana en Barcelona girarán en torno a estos temas”, según consignó el medio. La incorporación de la resiliencia expande la discusión más allá de la mera cobertura o las velocidades máximas de transmisión, pues ahora el operador busca diferenciarse a través de la automatización y de convertir su red en una plataforma programable, señaló David Serrano, director sénior de OSS & redes en Minsait (Indra).

Otra tendencia señalada por el informe de Nae involucra el surgimiento de nuevos modelos de infraestructura y monetización bajo presión en los márgenes y necesidades de flujos de caja previsibles. El sector se orienta hacia fórmulas más flexibles de acceso y explotación de activos, con la compartición y el 'neutral host' presentándose como fórmulas que ganan terreno en un entorno de transformación acelerada. La autonomía operativa se perfila también como elemento crucial de la resiliencia, al facilitar la capacidad de respuesta ante incidentes y contextos de alta exigencia.

Según publicó Nae, la edición de este año marcará una diferencia respecto a la tradicional presentación de nuevas tecnologías, poniendo mayor énfasis en la discusión de modelos estratégicos que garanticen la sostenibilidad económica y la relevancia industrial de las telecomunicaciones en el mediano y largo plazo. El debate central transita de lo netamente tecnológico hacia la definición de qué decisiones estructurales posibilitarán la competitividad y rentabilidad en los próximos diez años.

Entre los avances tecnológicos previstos para el evento, Nae destaca el desarrollo de soluciones 6G, la evolución del núcleo 5G Stand Alone, la interconexión IP y el avance en APIs de red. No obstante, la consultora advierte que el centro del debate se trasladará al análisis de riesgos y a la construcción de infraestructuras resilientes, que aseguren tanto la adaptación frente a desafíos climáticos como una mayor seguridad ante riesgos geopolíticos y regulatorios.

El responsable de la Unidad de Negocio de Technology en Nae (Minsait), Jordi Meya, señaló que “las redes son cada vez más autónomas y se gestionan de forma más automática, tanto en la provisión de servicios como en la mejora de la calidad, la identificación de incidencias y su resolución”, destacó el medio. En línea con esta evolución, la adopción del modelo 'Telco Cloud' permite a los operadores desplegar infraestructura en la nube, lo que contribuye a reducir costes operativos y aumentar la flexibilidad, añadió Nae.

El informe también subraya el proceso de desacoplo y consolidación de las 'NetCos', en el que los grandes operadores segregan y reorganizan sus activos de red con vistas a optimizar operaciones y facilitar alianzas estratégicas. Este movimiento busca mejorar la eficiencia global del sector y estimular la colaboración entre actores a través de modelos más abiertos y adaptables, según indicó Nae.

El avance hacia redes híbridas 5G-satélite (NTN) representa otra dimensión clave del futuro inmediato. Estas soluciones persiguen ampliar la cobertura y optimizar la conectividad a nivel global, integrando redes satelitales con infraestructuras móviles existentes, según informó Nae. Además, el desarrollo de redes de misión crítica (MCX) se presenta como una respuesta concreta para entornos particularmente exigentes, donde la fiabilidad y la capacidad de anticipar y mitigar riesgos resultan vitales.

La resiliencia, según reiteró el análisis de Nae, transforma su significado tradicional en el sector: desde ser una fortaleza tecnológica y operativa, pasa a convertirse en factor clave en la arquitectura de negocio. La necesidad de anticipar y mitigar eventos como fenómenos meteorológicos extremos o incidencias graves eleva la importancia de dotar a las redes de la capacidad de autorreparación y adaptación, en línea con los retos presentados por el contexto geopolítico actual.

De acuerdo con lo publicado por Nae, estas tendencias reflejan la intención del sector de situarse en el centro de la economía impulsada tanto por la inteligencia artificial como por los nuevos modelos energéticos. El Mobile World Congress 2026 se perfila así como un espacio de debate estratégico en el que se definirán los próximos pasos de la industria a escala global, bajo la premisa de construir redes más resistentes, seguras y adaptadas a entornos de cambio permanente.