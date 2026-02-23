El EuroBasket de 2025 tuvo un impacto de más de 283 millones de euros

El análisis realizado por Nielsen Sports detalla que más de un tercio de los 445.909 visitantes que asistieron al EuroBasket 2025 llegó desde fuera de los países organizadores. La noticia principal es que el torneo de baloncesto europeo, disputado en Chipre, Finlandia, Letonia y Polonia, alcanzó un impacto económico de 283,6 millones de euros, superando las cifras logradas en la edición anterior, según consignó el estudio de Nielsen Sports.

De acuerdo con la investigación publicada por Nielsen Sports, el impacto total se calculó sumando factores económicos, mediáticos y sociales, restándole la huella ambiental. Esta suma permitió superar el registro anterior de 270 millones de euros, correspondiente al torneo de 2022, pese a que en ese entonces la competición tuvo sede en cinco ciudades —Berlín, Colonia, Milán, Praga y Tiflis— con una población total mayor a la de los cuatro países anfitriones en 2025: Chipre, Finlandia, Letonia y Polonia.

El informe de Nielsen Sports indicó que las ciudades que recibieron el evento, Katowice, Limassol, Tampere y Riga, experimentaron en conjunto un impacto económico directo de 218,9 millones de euros. De esa suma, los gastos de los aficionados, espectadores, organizadores y personas acreditadas representaron 58,4 millones, mientras que el resto se atribuyó a efectos inducidos vinculados al dinamismo que la competición generó en las economías locales.

Según publicó Nielsen Sports, la cobertura del torneo en medios televisivos, plataformas digitales y redes sociales alcanzó un valor de 63,1 millones de euros. Esta cifra marcó un incremento del 61 por ciento con respecto a la edición de 2022. El alza se explicó en parte porque las audiencias acumuladas se duplicaron, llegando hasta los 647 millones de espectadores en comparación con los 303 millones alcanzados durante el torneo previo. Alemania, Polonia y Grecia registraron las cuotas de audiencia más altas durante la competencia.

El análisis también observó el crecimiento considerable en la actividad en redes sociales. El estudio reportó que las impresiones en estas plataformas aumentaron de 99 millones en 2022 a 164 millones en la edición de 2025, lo que mantuvo la tendencia ascendente en cuanto a la atención digital que despiertan los grandes eventos deportivos en Europa, conforme a los datos recogidos durante el certamen.

Nielsen Sports explicó que empleó una metodología consistente en encuestas presenciales, monitoreo del impacto en medios y un proceso de evaluación multimedia, complementado por los conocimientos derivados de más de 150 estudios previos sobre el impacto de eventos en ciudades anfitrionas. La combinación de estos métodos permitió estimar el efecto económico, mediático, social y ambiental de la competición de baloncesto celebrada en los cuatro países europeos.

En el aspecto deportivo, el medio destacó que Alemania ganó el título tras imponerse a Turquía por 88-83 en la final. Según informó Nielsen Sports, este resultado contribuyó al interés del público en la región y al auge en las cifras de audiencia.

El estudio detalló además que más de una cuarta parte de la derrama económica obtenida por las ciudades anfitrionas provino del gasto directo realizado por los visitantes extranjeros y los participantes en el evento, lo que subraya el atractivo internacional de la competencia y la capacidad de convocatoria del baloncesto europeo, según añadió el medio.

Entre los factores que impulsaron el incremento del valor mediático se encuentran la diversificación de la oferta de contenidos y la presencia de la cobertura en múltiples plataformas. Esto generó un contenido más accesible y mayor visibilidad para los patrocinadores y organizadores, según reportó Nielsen Sports.

El método de evaluación empleado por Nielsen Sports contempló también la reducción del impacto ambiental, un aspecto que se incorporó en el balance final del impacto económico, con el objetivo de reflejar de manera precisa el efecto neto del evento, conforme a los estándares de otros estudios internacionales sobre grandes competiciones deportivas.

La comparación con la edición anterior, celebrada en ciudades de Alemania, Italia, República Checa y Georgia, mostró que la descentralización geográfica y una mayor distribución de los flujos de público en 2025 no afectaron negativamente al resultado económico, tal como consignó el informe de Nielsen Sports.

El evento atrajo a una audiencia global sin precedentes, tanto en términos presenciales como digitales. El reporte del medio detalló que la asistencia de visitantes internacionales aportó una proporción significativa de los ingresos turísticos directos en cada una de las sedes. Además, el creciente interés en la cobertura en línea y en redes sociales subrayó la relevancia de los canales digitales como motores de valor para el deporte europeo.

La participación de cuatro países como anfitriones supuso un reto logístico, pero permitió distribuir los beneficios económicos en distintas regiones y ofreció a cada ciudad la oportunidad de fortalecer su visibilidad internacional, según se detalló en los resultados del estudio. La asociación con entidades locales y la colaboración entre diferentes países resultaron fundamentales para alcanzar el impacto reportado, según la evaluación realizada por Nielsen Sports.

El análisis concluyó que la edición de 2025 del EuroBasket no solo superó las cifras de la edición anterior en ingresos y exposición mediática, sino que también consolidó la importancia de este torneo como motor económico, turístico y mediático en el continente europeo, de acuerdo con los datos presentados por Nielsen Sports.