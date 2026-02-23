El arte abstracto con perpectiva de género de Irma Álvarez-Laviada protagoniza el cilo 'Kora' del Thyssen

La artista Irma Álvarez-Laviada es la protagonista de la novena entrega del programa 'Kora' que acoge el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza con su arte abstracto con perspectiva de género.

"La tradición de la abstracción ha sido considerada a veces como un reducto de la hegemonía masculina. No hay que recordar hasta qué punto la abstracción expresionista, el movimiento expresionista abstracto, estaba ligado -aunque hubiera en el grandes mujeres artistas- a una retórica macho, una retórica de afirmación masculina. Pero incluso la abstracción formal, aunque fuera en esto más inclusiva, era considerada como un privilegio de la mente, del género de la masculinidad", ha explicado el director de la pinacoteca, Guillermo Solana, durante la presentación de la muestra.

'Dentro y fuera del marco', que estará en el Thyssen hasta el próximo 3 de mayo, forma parte de 'Kora' -que alza a las mujeres artistas- y se compone de una selección de más de treinta piezas que la asturiana ha realizado en la última década, junto a pinturas de la colección del museo.

La comisaria de la muestra, Rocío de la Villa, ha celebrado el "foco" que el Thyssen pone en el arte con perspectiva de género y ha recordado que aunque el movimiento feminista ha reivindicado el arte hecho por mujres desde los años setenta con exposiciones y publicaciones, ha habido una "tendencia" a olvidar a las artistas que se dedicaron a la abstracción, fueran declaradas feministas o no.

Las obras de Álvarez-Laviada se sitúan en un espacio intermedio, dentro y fuera del marco, creadas a partir de materiales industriales destinados a usos prácticos.

"Cartones, maderas de palaje marcos, planchas de DM, espumas plásticas... Estos materiales originalmente están destinados a una función auxiliar. Son materiales humildes, que se ocultan, que no aparecen en primer plano. Puede haber una relación alegórica con esos materiales auxiliares -que son esenciales pero permanecen ocultos- y la propia condición de las mujeres creadoras bajo el patriarcado", ha reflexionado Solana.

El trabajo de la artista se aproxima a la abstracción geométrica desde una perspectiva de género. Los atributos de los estereotipos de lo masculino y lo femenino -lo vertical y lo horizontal, lo duro y lo blando, lo esencial y lo subsidiario, lo lleno y lo vacío- son cuestionados en obras que dialogan con la tradición, para "deconstruirla" en procesos de creación regidos por la repetición y sus diferencias.

Las obras de la colección permanente que dialogarán con las de Álvarez-Laviada -que ha bromeado asegurando que quería "subir todas" para usarlas- son 'La Anunciación' (h.1475), de Gentile Bellini; 'Suprematismo' de Nikolái Suetin y 'El estanque en el bosque' de Edgar Degas.

El recorrido de la muestra comienza con piezas que combinan el amarillo, el rojo y el azul con el negro, resultado de la mezcla de los tres colores primarios. La artista aborda la tradición de investigación sobre estos colores, desde el suprematismo y el neoplasticismo hasta los estudios de Joseph Albers, cuya obra 'Casa Blanca B' (1947-1954) se expone en esta sección. La pieza 'Y yo a vueltas' (2025), ubicada en el centro, invita a "transitar" el espacio y apela a la "experiencia personal".