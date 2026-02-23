Dreame prepara su expansión para 2026, apostando más allá de la limpieza inteligente para dar paso al ecosistema del hog

Las cifras que Dreame reportó sobre los tres primeros trimestres de 2025 muestran una presencia significativa en el mercado europeo de robots aspiradores, con una cuota del 26,7% en noviembre y operaciones consolidadas en España, donde mantiene acuerdos con empresas del sector de las telecomunicaciones como Movistar, Orange y Vodafone. Según consignó la propia compañía durante una rueda de prensa en Madrid celebrada con motivo del inicio del Año Nuevo Chino del Caballo, la tecnológica china ha presentado su hoja de ruta para 2026, período en que prevé una expansión más allá del ámbito de la limpieza inteligente y el fortalecimiento de su posición en la Península Ibérica.

De acuerdo con la información publicada por Dreame, el objetivo esencial para este año será trascender su protagonismo en el segmento de los robots aspiradores y consolidarse como un ecosistema completo para el hogar inteligente. La estrategia implica el lanzamiento de nuevos productos, tanto electrodomésticos pequeños como grandes, en los mercados de España y Portugal, y la apertura de tiendas propias en Madrid, Barcelona, Lisboa y Oporto. El medio detalla que esta decisión permitirá a los clientes de la región interactuar directamente con toda la gama de dispositivos que conforman el sistema conectado de la marca.

Fundada en 2017 bajo la dirección de Yu Hao, Dreame se distingue por invertir considerablemente en investigación y desarrollo. Según informó la empresa, cuenta con una plantilla global de más de 18.000 trabajadores, de los cuales el 60% se ocupa exclusivamente de actividades de I+D. Esta orientación permitió a la marca acumular más de 11.000 patentes en este período, con un total de 3.000 concesiones definitivas y otras 8.000 que aún se encuentran en proceso de tramitación. Tal como publicó Dreame, este enfoque en la innovación sustenta su aspiración de erigirse en referencia en el ecosistema del hogar inteligente.

El Catálogo de Dreame, que alcanzó presencia en más de 30 millones de hogares distribuidos en 100 países, se mantiene en expansión. Según datos atribuidos por la compañía a IDC y referenciados por el medio, su posición de liderazgo en Europa se afianzó durante los tres primeros trimestres de 2025 en materia de envíos de robots aspiradores, previendo, a falta de los datos definitivos del cuarto trimestre, la continuidad de esa tendencia durante el año.

En la presentación de su estrategia para 2026, Dreame anticipó su entrada en nuevas categorías de productos. El medio explicó que, entre los dispositivos exhibidos, figuran cafeteras automáticas, batidoras, planchas portátiles, freidoras de aire y amasadoras, los cuales complementarán la oferta de los ya conocidos robots de aspiración y aparatos de cuidado para el hogar. Además, la empresa mencionó iniciativas para introducirse en el mercado de televisores, aunque no precisó modelos o características concretas al respecto.

La compañía confirmó que mantendrá su apuesta multimarca mediante el refuerzo de MOVA, una firma hermana lanzada en 2024. MOVA, según detalló la tecnológica, buscará posicionarse como alternativa más accesible dentro de la oferta general de Dreame, pero centrada en prestaciones elevadas y en segmentos especializados, como la gama de soluciones inteligentes para mascotas. Entre estos productos, figura el nuevo arenero inteligente MOVA MeowgicPod LR10 Prime.

La expansión comercial a través del establecimiento de tiendas físicas propias en ciudades clave de España y Portugal fue descrita como un "pilar central" para la consolidación de la marca en la región. Dreame explicó que este enfoque permitirá a los usuarios probar e interactuar con las funcionalidades y el ecosistema de la marca, facilitando así el acceso a una experiencia integral de hogar conectado basada en tecnologías de control inteligente y estructuras biónicas.

Según informó Dreame, el despliegue de estos planes se apoya en los valores de "fuerza, avance y éxito" que la compañía identifica con el Año del Caballo en la cultura china, contexto por el cual eligió este momento para compartir sus previsiones para el nuevo ejercicio. La tecnológica afirmó que este compromiso responde a su propósito de pasar de ser un fabricante con predominio en limpieza inteligente a convertirse en marca de referencia en soluciones globales para hogares conectados, en línea con el desarrollo actual del sector.

El anuncio de Dreame, según publicó la firma, muestra que la innovación tecnológica y la expansión territorial se mantienen como ejes básicos de su evolución, mientras la integración de nuevas categorías de productos complementa una estrategia dirigida hacia el liderazgo en el mercado del hogar conectado en la Península Ibérica y Europa.