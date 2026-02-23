Bruselas dice a Orbán que se comprometió a no vetar el préstamo a Kiev y que hacerlo rompe la cooperación leal

La presión internacional sobre los líderes de la Unión Europea para asegurar el apoyo financiero a Ucrania coincide con una advertencia de Bruselas a los Estados miembro sobre la importancia de mantener la credibilidad institucional. Según detalló el medio Europa Press, la Comisión Europea advirtió que faltar a los compromisos asumidos en la cumbre del pasado diciembre ante el Consejo Europeo pone en entredicho la confianza y la cooperación al máximo nivel entre los Veintisiete, en un momento en el que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, amenaza con utilizar su derecho de veto para bloquear un préstamo crucial de 90.000 millones de euros destinado a cubrir las urgencias presupuestarias de Ucrania.

El anuncio del Gobierno de Budapest de vetar el préstamo comunitario persigue presionar a Ucrania para la reanudación del bombeo de petróleo hacia Hungría y Eslovaquia a través del oleoducto Druzhba. Esta postura surgió pese a que, de acuerdo con la Comisión Europea, la infraestructura fue dañada por Rusia y Kiev ya expresó su voluntad de repararla, si bien los plazos dependerán de las decisiones que adopte el propio gobierno ucraniano. Al respecto, la portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho, afirmó: "Estamos seguros de que podemos confiar en la palabra de todos los líderes políticos y en las decisiones adoptadas al más alto nivel, en este caso en el Consejo Europeo del pasado mes de diciembre". Según Europa Press, Pinho evitó adelantar cómo respondería Bruselas si Hungría avanza en su amenaza, alegando que no quería "especular sobre próximos pasos".

Durante la cumbre de diciembre, los líderes de la Unión Europea acordaron autorizar el préstamo bajo una condición específica: Hungría, Eslovaquia y República Checa quedarían exentas de participar financieramente, mecanismo conocido como cooperación reforzada. Como subrayó la Comisión Europea, esta condición fue cumplida y, por tanto, se espera que todos los líderes mantengan los pactos asumidos. Paula Pinho remarcó que "todos los jefes de Estado y de Gobierno, incluido el que ahora amenaza con bloquear (la ayuda)", validaron el acuerdo político que permitiría el préstamo a Ucrania.

Bruselas subrayó que la negativa a cumplir con estos acuerdos supondría un quebranto de la "cooperación leal" que rige las relaciones entre los Estados miembro. Además, enfatizó que los líderes implicaron también su credibilidad en el proceso de toma de decisiones y deben ahora "demostrar" el cumplimiento de sus compromisos políticos, detalló Europa Press. Esta advertencia se produce a pocas horas del viaje de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, a Kiev, donde participarán en los actos por el cuarto aniversario de la invasión rusa.

La decisión de Hungría generó descontento entre ministros de Asuntos Exteriores de la UE. De acuerdo con Europa Press, el ministro polaco de Asuntos Exteriores, Radoslaw Sikorski, recordó que Polonia padeció dos invasiones rusas a lo largo de su historia, una de ellas por el Ejército Rojo, y manifestó su expectativa de una solidaridad mucho mayor de Budapest con Ucrania. Sikorski sostuvo que el Gobierno húngaro, gracias al control de los medios públicos y privados, consiguió crear antagonismo hacia Ucrania y está aprovechando ese clima con fines electorales.

El representante alemán Johann Wadephul expuso sorpresa por la postura de Hungría y consideró que el debate debe orientarse con claridad y compromiso europeo. Wadephul expresó la disposición de Alemania a dialogar tanto en Budapest como en Bruselas para inducir un cambio en la postura húngara. Por su parte, el ministro de Exteriores francés, Jean-Noël Barrot, consideró inevitable la aprobación del vigésimo paquete de sanciones a Rusia, pese a las reticencias, y señaló que la incertidumbre solo radica en cuándo ocurrirá.

El enfoque del gobierno chipriota, que detenta la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE, apuntó a la conveniencia de resolver las divergencias "en privado y a puerta cerrada" y evitar así la exposición pública de las divisiones sobre Ucrania. Europa Press reportó que el ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, optó por validar su posición a través de una declaración en redes sociales, señalando que la postura húngara no contribuye ni a la estabilidad europea ni al bienestar civil en Ucrania.

Entre las voces críticas se sumó la del ministro italiano, Antonio Tajani, quien afirmó que rechazar decisiones orientadas a presionar a Moscú para poner fin a la invasión constituye un error. El ministro de Lituania, Kestutis Budrys, cuestionó la exigencia de unanimidad en materia de Asuntos Exteriores, indicando que el actual esquema permite bloqueos individuales que dificultan la acción europea concertada. Budrys advirtió sobre la necesidad de revisar el mecanismo de adopción de decisiones para evitar un bloqueo permanente y mantener el principio de intereses comunes que orienta la política de la Unión Europea.

El debate se produce en un contexto marcado por la presión internacional para que la Unión Europea mantenga la continuidad del respaldo financiero a Kiev y preserve la unidad de sus políticas frente a la ofensiva rusa. Según información de Europa Press, la actitud de Hungría quedó bajo observación de los socios comunitarios, que reclaman coherencia con los compromisos adquiridos en el marco del Consejo Europeo y llaman a preservar tanto la integridad del sistema de cooperación como la credibilidad política de los máximos responsables europeos.