BBVA alcanza el 76% de ejecución del primer tramo de su recompra de acciones de 4.000 millones

BBVA ha superado los 56 millones de acciones propias adquiridas en el marco de su actual programa de recompra, con una inversión total aproximada de 1.141 millones de euros y un precio medio por acción de 20,42 euros, según detalló el medio Europa Press. Este avance se produce tras la fallida oferta pública de adquisición (OPA) sobre Sabadell, cuando la entidad anunció su decisión de acelerar la retribución a los accionistas, implementando una recompra récord de hasta 3.960 millones de euros, la mayor llevada a cabo por el banco hasta la fecha.

El programa, autorizado por el Banco Central Europeo (BCE) tras una etapa de espera, arrancó el 22 de diciembre de 2025 y forma parte de una estrategia para reforzar el atractivo para los accionistas. De acuerdo con Europa Press, BBVA ya ha ejecutado el 76,08% del primer tramo, equivalente a 1.500 millones de euros. Entre el 16 y el 20 de febrero la entidad adquirió 4,88 millones de acciones a un precio medio de 19,70 euros, lo que supuso un desembolso de 96,1 millones de euros.

El diseño de la recompra contempla varias fases. La ejecución del primer tramo no concluirá antes del 6 de marzo ni más tarde del 7 de abril de 2026, dependiendo de si se alcanza antes el importe de 1.500 millones de euros o el máximo de 557.316.433 acciones fijado en el programa, según publicó Europa Press. Una vez completados estos criterios, BBVA continuará con la adquisición de acciones hasta completar el máximo global de 3.960 millones.

JP Morgan lidera las operaciones de compra de títulos tanto en el Sistema de Interconexión Bursátil Español-Mercado Continuo como en plataformas europeas como Cboe Europe, Turquoise Europe y Aquis Exchange, informó Europa Press. El banco ejecutó el primer bloque de recompra de casi 1.000 millones de euros, después del cual llevó a cabo un reparto de dividendo de 0,07 euros por acción en noviembre.

La puesta en marcha de este plan extraordinario supuso un cambio relevante en la política de remuneración de BBVA, que tras el desenlace de la tentativa de opa sobre Sabadell, optó por recompensar a sus accionistas mediante recompras masivas y pagos extraordinarios, reportó Europa Press. Este tipo de operaciones pueden influir en la cotización accionarial y en la estructura del capital del banco, consolidando la presencia de BBVA en los principales mercados bursátiles europeos y reforzando su estrategia de valor hacia el inversor.

El programa de recompra no solo responde al contexto inmediato tras la operación fallida sobre Sabadell, sino que también implica una adaptación a las expectativas del mercado y del propio accionista, estableciendo tramos para una ejecución gradual y controlada bajo supervisión del BCE, de acuerdo con información publicada por Europa Press.