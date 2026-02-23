Antelo (Vox) atribuye al proceso de regularización la llegada de cinco pateras a la Región este fin de semana

El presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, ha denunciado la llegada, este fin de semana, de cinco pateras con 109 inmigrantes ilegales a bordo, lo que considera "consecuencia directa de la complicidad del Gobierno de Pedro Sánchez con las mafias que trafican con seres humanos".

Antelo ha asegurado que "las políticas de Sánchez están produciendo muertes en el Mediterráneo y generando inseguridad en nuestras calles", y ha afirmado que el "efecto llamada promovido por el Ejecutivo, con anuncios de regularizaciones masivas, solo va a traer más tragedia a nuestros barrios", según han informado desde el partido en una nota de prensa.

El presidente de Vox en la Región ha pedido "fronteras seguras para evitar muertes, garantizar la seguridad ciudadana y asegurar que los servicios sociales, la sanidad y el derecho a la vivienda cubran verdaderamente las necesidades de todos y cada uno de los españoles".

Antelo, que ha insistido en que "no se pueden abrir las fronteras sin ningún tipo de control, sin saber quién está entrando en nuestro país", ha defendido que "quien entra de manera ilegal en España tiene que ser deportado". Asimismo, ha añadido que "aquellos que entran de forma legal pero se dedican a cometer delitos o a vivir de las ayudas sociales también deben ser deportados".

Por el contrario, ha señalado que "quienes vienen a contribuir, a trabajar, a integrarse y a ser uno más, enriqueciendo nuestra nación, por supuesto que son bienvenidos".