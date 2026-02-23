(AMP) Trump vuelve a cargar contra el Supremo: "Hizo un gran trabajo para las personas equivocadas"

Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos, advirtió que la reciente decisión del Tribunal Supremo sobre aranceles le concede mayores poderes ejecutivos en materia comercial frente a otros países, lo que podría traducirse en la imposición de gravámenes más elevados o en medidas represalias, especialmente hacia aquellos estados que, según él, han perjudicado económicamente a Estados Unidos a lo largo de los años. Según publicó Europa Press, Trump considera que tras el último fallo, ya no necesitaría volver a solicitar autorización del Congreso para establecer nuevos aranceles, subrayando que la controvertida resolución judicial refuerza su margen de maniobra como mandatario en este ámbito.

De acuerdo con la información de Europa Press, Trump volvió a criticar públicamente al Tribunal Supremo a través de un extenso mensaje en sus redes sociales, donde manifestó que el tribunal había "hecho un gran trabajo para las personas equivocadas" con una sentencia que anula buena parte de la estrategia comercial impulsada desde la Casa Blanca. El mandatario insistió en que la decisión, aunque contraria a los intereses de su Gobierno, otorga ahora una base legal más sólida para aumentar la presión sobre socios comerciales internacionales mediante aranceles. Trump sostuvo que "los jueces han aprobado todos los demás aranceles", lo que a su juicio permite usarlos ahora "de una manera mucho más poderosa y atroz" gracias a la seguridad jurídica derivada de la sentencia.

El medio Europa Press detalló que Trump defendió su posición recalcando que no necesitaría volver a tramitar autorizaciones legislativas ante el Congreso para imponer nuevos aranceles. Bajo el argumento de que "ya se ha obtenido [la aprobación], de muchas maneras, hace mucho tiempo", el presidente consideró que la reciente decisión del Supremo representaba una ratificación indirecta y que, lejos de limitar su potestad, la había ampliado. Según su mensaje citado por Europa Press, calificó el fallo como "ridículo, estúpido y divisivo", remarcando que la Corte Suprema "accidental e involuntariamente" le otorgó aún más poder como titular del Ejecutivo federal.

Entre los puntos expuestos en el comunicado, Trump lanzó advertencias directas a países que pretendan aprovechar lo que calificó como una "ridícula" decisión del Supremo. Mencionó que aquellos Estados que han "estafado" a Estados Unidos durante años, o incluso durante décadas, podrían enfrentarse en adelante a aranceles "mucho más altos, y peor, que los recientemente acordados", según reportó Europa Press. En este contexto, la administración presidencial mantiene su línea de endurecimiento frente a terceros países considerados responsables de desequilibrios comerciales en perjuicio de la economía estadounidense.

Europa Press agregó que, tras la derrota sufrida en el ámbito comercial, Trump anticipó también posibles movimientos del Tribunal Supremo en otro asunto clave: el desenlace de la acción ejecutiva contra la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos. Trump indicó públicamente la posibilidad de que los jueces supremos emitan una sentencia que beneficie a China y a otros países que, en palabras del presidente, se benefician de la normativa actual relativa a la ciudadanía por nacimiento. Según el mandatario, "esta Corte Suprema encontrará la manera de llegar a la conclusión equivocada, una que, una vez más, hará felices y ricas a China y a varias otras naciones", tal como citó Europa Press.

Actualmente, los magistrados del Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, deben pronunciarse sobre la constitucionalidad de una orden ejecutiva emitida por Trump al asumir el poder, la cual busca poner fin al derecho de ciudadanía automático contemplado en la Decimocuarta Enmienda de la Constitución. Según publicó Europa Press, esta enmienda reconoce como ciudadanos estadounidenses a todas las personas nacidas o naturalizadas en el país y sujetas a su jurisdicción, una disposición que fue confirmada en el caso Wong Kim Ark de 1898, cuando la Corte Suprema reconoció este derecho para un hijo de inmigrantes chinos cuya entrada al país había resultado vetada bajo la Ley de Exclusión China de 1882.

De acuerdo con la información de Europa Press, la administración Trump sostiene una interpretación restrictiva de la expresión "sujeto a jurisdicción", a fin de restringir el acceso a la ciudadanía de los hijos de inmigrantes en situación irregular. El argumento oficialista radica en cuestionar la lealtad de padres extranjeros nacidos fuera de Estados Unidos, lo que justificaría en opinión del Ejecutivo la limitación de derechos constitucionales para sus hijos nacidos en territorio norteamericano.

Estos últimos acontecimientos, consignados por Europa Press, enfatizan la creciente confrontación entre el poder ejecutivo y el judicial durante la presidencia de Trump. A pesar de la composición conservadora del Tribunal Supremo, las diferencias en torno a asuntos clave como el comercio internacional y la inmigración persisten, lo que se refleja tanto en los mensajes del mandatario como en la atención pública a los fallos judiciales recientes.