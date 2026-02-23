Almodóvar, Resines y 'La Voz de Hind Rajab', galardones especiales en los 34 Premios Unión de Actores y Actrices

Pedro Almodóvar, Antonio Resines y la película 'La Voz de Hind Rajab' han sido reconocidos con los premios especiales de la Unión de Actores y Actrices, que celebran el próximo 16 de marzo en el Teatro Circo Price la 34 edición de sus galardones.

Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa la secretaria general de la Unión de Actores y Actrices, Silvia de Pé, que ha asegurado que tanto Almodóvar como representantes de la película 'La Voz de Hind Rajab' acudirán a la ceremonia de premios.

Por su parte, Resines -que sí ha acudido a la rueda de prensa- recibirá el premio 'Toda una vida' que reconoce su trayectoria profesional de más de cuatro décadas. "No me esperaba la llamada que de la Unión. A mí me suelen llamar para entregar premios, para darme casi nunca. Así es la vida", ha bromeado.

El premiado ha señalado que le hace mucha ilusión el galardón porque lo votan los propios compañeros de profesión. "A veces, los premios responden a otro tipo de decisiones, pero en este caso, cuentan los años y algún trabajo decente", ha indicado. Por su parte, Silvia de Pé ha destacado a Resines como "una de las figuras más reconocibles y queridas del audiovisual español" y ha asegurado que es una "figura clave" del cine.

En el caso de Pedro Almodóvar, la entidad le ha reconocido con el Premio Mujeres en Unión-Pilar Bardem por la visibilidad que ha dado a las mujeres en su cine y "por generar muchos mundos en los que la igualdad siempre ha sido posible a través del lenguaje cinematográfico". "Desde que comenzó a hacer cine, Almodóvar puso siempre en el centro de sus narraciones a las mujeres, poniéndolas constantemente en el foco de sus historias, algo inédito hasta entonces, tanto por las historias como por la edad o apariencia de sus personajes", ha afirmado Silvia de Pé.

Por último, la película 'La voz de Hind Rajab', de Kaouther Ben Hania, que recoge la llamada real de una niña palestina a la Media Luna Roja en medio del conflicto de Gaza, ha sido galardonado con el premio Especial de la Unión por su valentía al "recrear el genocidio que se está sufriendo en Palestina".

"Hemos valorado la obra como ejemplo de cómo la interpretación y el cine permiten mostrar la crudeza de las guerras y conflictos desde puntos de vista que se alejan del morbo y la violencia. Es un premio a la valentía de todas las personas que han hecho posible que esta visión llegue a festivales y salas de todo el mundo", ha manifestado la secretaria general de la Unión.

En la ceremonia del 16 de marzo se conocerán los premiados por los trabajos del año pasado. La película 'Los domingos', con seis nominaciones, la serie 'Anatomía de un instante', con cuatro, y la obra de teatro 'Música para Hitler', con tres, lideran las nominaciones.