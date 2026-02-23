Al menos dos heridos en una explosión en una fábrica de pirotecnia en Lantaron (Álava)

La deflagración que se reportó en una planta de pirotecnia situada en Bergüenda, en el municipio de Lantaron, Álava, ha ocasionado que dos personas resulten gravemente heridas y ha movilizado a equipos de emergencia, autoridades vascas y unidades especializadas en desactivación de explosivos para asegurar el área y socorrer a los afectados. De acuerdo con información proporcionada por Europa Press, el incidente ocurrió a las 11:10 de la mañana de este lunes, cuando una explosión generó una situación crítica en la fábrica donde se almacenan y manipulan materiales pirotécnicos.

Según detalló Europa Press, tras el estallido, la Ertzaintza, cuerpo de la Policía autonómica vasca, implementó un cordón de seguridad en la zona afectada, restringiendo el acceso con el fin de prevenir nuevos riesgos mientras se evaluaba el estado de la instalación y se garantizaba la seguridad de los servicios de intervención. El Departamento vasco de Seguridad indicó que los equipos de bomberos se desplazaron de inmediato al lugar para contener cualquier peligro adicional, atender a las víctimas y colaborar en las tareas de saneamiento y control de la situación.

Los efectivos de la unidad de desactivación de explosivos de la Policía vasca también acudieron a la planta con el objetivo de analizar la escena, verificar la ausencia de riesgos adicionales y facilitar la investigación técnica sobre las causas de la explosión. Según el reporte original de Europa Press, la gravedad del incidente quedó reflejada en la urgente movilización de todos los cuerpos de intervención previstos para este tipo de emergencias industriales.

De acuerdo con las fuentes del Departamento vasco de Seguridad citadas por Europa Press, los dos individuos heridos presentan lesiones graves como consecuencia directa de la explosión, aunque no se ha precisado todavía el alcance específico de las heridas ni su identidad, ya que las primeras horas se han centrado en la atención sanitaria inmediata y la estabilización de los afectados.

El medio Europa Press consignó también que la fábrica de material festivo forma parte del tejido industrial de Bergüenda, y la detonación ha generado preocupación tanto a nivel local como en las autoridades autonómicas, dadas las implicaciones de seguridad inherentes a instalaciones que almacenan productos pirotécnicos. Se prevé que en las próximas horas las autoridades competentes ofrezcan más datos sobre la investigación en curso para esclarecer las circunstancias exactas que dieron lugar a la deflagración y evaluar la situación de infraestructura del lugar tras el suceso.