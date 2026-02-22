Un policía muerto en un nuevo atentado de Estado Islámico en Siria

Uno de los agresores vestía un cinturón explosivo y portaba un arma blanca cuando perdió la vida durante el intercambio de disparos ocurrido en un punto de control en Raqqa, en el este de Siria. De acuerdo con información difundida por Syria TV y citada por fuentes oficiales de seguridad sirias, el ataque dejó como saldo la muerte de un agente de la policía y heridas a otro, en lo que se atribuye a individuos supuestamente vinculados al grupo extremista Estado Islámico.

Según publicó Syria TV, el incidente se produjo en el puesto de control de Al Sabahiya, ubicado en el acceso occidental de Raqqa. El medio indicó que los responsables abrieron fuego contra los efectivos en el lugar, desencadenando un tiroteo fatal. Durante esa confrontación armada, uno de los atacantes resultó muerto antes de que pudiera detonar el cinturón de explosivos que portaba.

El medio matizó que este atentado representa el tercer ataque de características similares en menos de 24 horas. Syria TV detalló que, la víspera, se registraron acciones violentas en las provincias de Deir Ezzor y Raqqa. Como resultado de esos incidentes, un militar y un civil perdieron la vida, señalando una escalada en los ataques atribuidos a la organización yihadista.

Las autoridades sirias subrayaron, según consignó el medio local, la continuidad de la ofensiva de Estado Islámico en la región. El incremento en la frecuencia de estos actos violentos coincide con la divulgación de un comunicado de audio emitido por el grupo, el primero en dos años. En el mensaje, difundido el sábado, el vocero, Abú Hudhaifa al Ansari, realizó acusaciones sobre la situación en Siria, describiendo el paso de la “ocupación iraní” a una “ocupación turco-estadounidense”.

El portavoz del grupo también anunció que se inicia una “nueva fase de operaciones”, según publicó Syria TV. Esta declaración se dio a conocer apenas horas antes de los recientes ataques letales en Deir Ezzor y Raqqa, asociados por fuentes de seguridad sirias a los seguidores del Estado Islámico.

La ciudad de Raqqa, que fue centro de operaciones del Estado Islámico durante el apogeo de su autoproclamado califato, continúa siendo escenario de incidentes graves a pesar de las operaciones militares previas impulsadas por las fuerzas de seguridad sirias y coalición internacional. Syria TV subrayó que tanto ese contexto como la retórica de los mensajes del grupo ponen en alerta a la región y sus habitantes ante nuevas amenazas de violencia organizada.

Los ataques recientes resaltan las dificultades en el control de zonas estratégicas y ponen de relieve el riesgo continuo para los cuerpos de seguridad y la población civil en ciudades que han experimentado una presencia histórica del grupo. De acuerdo con lo recopilado por Syria TV y sus fuentes, la tensión permanece elevada en el este sirio, alimentada por la persistencia de células yihadistas dispuestas a perpetrar acciones similares.