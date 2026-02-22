Sofía Suescun juega al despiste, ¿se muda a la playa?

Un año atrás, Sofía Suescun compartió públicamente que junto a su pareja, Kiko Jiménez, se encontraba en plena adquisición de una casa en la Costa Blanca. Según informó el medio de comunicación, la inversión de la pareja en esta vivienda generó gran expectativa, sobre todo porque la influencer señaló que se trataba de un proyecto largamente deseado: “Cumpliendo sueños. Siempre quisimos tener nuestra casa en la playa, disfrutar de atardeceres únicos, refugiarnos del ruido y pronto se convertirá en una realidad”, publicó Suescun en redes sociales, acompañando el mensaje con imágenes del inmueble en construcción. Mientras los seguidores de la pareja se preguntan cuál será el destino final de esta propiedad, el debate sobre si la utilizarán como residencia habitual o como segunda vivienda continúa abierto. En este contexto, tomó fuerza la posibilidad de un traslado definitivo a la zona, especialmente ante nuevas circunstancias familiares.

El medio señaló que las especulaciones sobre la vida de Suescun se incrementaron en las últimas semanas debido a la cercanía de Maite Galdeano, madre de la influencer. Galdeano comunicó hace poco que había adquirido una propiedad en la misma localidad donde viven actualmente Sofía Suescun y Kiko Jiménez, así como también Cristian, hermano de la influencer. Esta situación abrió la puerta a rumores sobre posibles desencuentros familiares y llevó a preguntarse si Suescun consideraba mudarse de la ciudad para mantener cierta distancia con respecto a su progenitora, con la que no mantiene relación desde hace casi dos años, según consignó el mismo medio.

En declaraciones recientes, Galdeano dio a conocer sus intenciones de regresar a la capital, mencionando de forma enfática que ese era uno de sus objetivos personales. A pesar de estos anuncios, hasta la fecha no se registraron movimientos de mudanza ni concretos por parte de Galdeano, lo que mantiene la situación en la incertidumbre, reportó el medio digital. En medio de estas circunstancias, la atención mediática se ha centrado en la actitud de Suescun ante preguntas relacionadas con un posible traslado fuera de la ciudad. De acuerdo con la información publicada, la influencer evita responder de forma clara sobre sus intenciones de abandonar la localidad y sobre las razones que la motivarían a tomar esa decisión en caso de hacerlo.

El tema del distanciamiento entre madre e hija añade un matiz relevante al debate sobre la vivienda en la Costa Blanca. El medio resaltó que, pese a que la vivienda podría servir de refugio a la pareja y de alternativa para escapar del “ruido” y de la eventual presencia cercana de Galdeano, no queda claro si Suescun y Jiménez optarán por instalarse allí de manera permanente o si la residencia cumplirá únicamente la función de una casa de veraneo. Las imágenes difundidas por la propia Suescun en redes sociales mostraban una construcción de lujo, sumando así otro elemento al interés de los seguidores, que siguen atentos al desenlace familiar y a las decisiones que pueda tomar la pareja respecto a su futuro residencial. Por ahora, según reportó el medio, tanto la relación entre Suescun y Galdeano como la definición sobre el uso de la vivienda continúan siendo objeto de especulación y expectativas.