Seis muertos tras volcar una lancha en un río del interior de Brasil

Tres de las víctimas mortales portaban chalecos salvavidas cuando murieron ahogadas en el accidente ocurrido la noche del sábado, según informó el medio brasileño. Las autoridades iniciaron una investigación oficial sobre el siniestro en el río Grande, situado entre los estados brasileños de Sao Paulo y Minas Gerais, tras el vuelco de una lancha que dejó seis personas fallecidas, entre ellas un menor de cuatro años.

De acuerdo con medios locales y tal como reportó la prensa brasileña, el trágico suceso ocurrió cuando un grupo de quince personas se trasladaba de regreso a una finca situada en la orilla del río Grande, después de haber asistido a un espectáculo en un bar flotante. Vicente de Paula Teixeira Junior, portavoz del Cuerpo de Bomberos, señaló que la embarcación zozobró mientras realizaba el trayecto nocturno.

Según consignó el medio brasileño, entre los fallecidos se encuentran un niño pequeño, cuatro mujeres y un hombre. Seis víctimas murieron por ahogamiento, pese a que tres de ellas llevaban puesto el chaleco salvavidas al momento del accidente, detallaron las autoridades.

El accidente generó una rápida respuesta de los equipos de rescate, quienes recibieron colaboración de habitantes locales y efectivos de la Guardia Civil Municipal de Rifaina. Además, buzos especializados participaron en la búsqueda y en el salvamento de los pasajeros, logrando rescatar con vida a nueve personas, según informó el medio brasileño.

El Organismo de Investigación Administrativa de Accidentes y Hechos de Navegación (IAFN) puso en marcha una pesquisa oficial para determinar las causas del accidente y establecer posibles responsabilidades. La investigación contempla esclarecer tanto las circunstancias técnicas del vuelco como el cumplimiento de las normas de seguridad a bordo, informó la prensa local.

La presencia de un menor entre las víctimas resaltó en los reportes, en los que también se precisó la composición del grupo que viajaba a bordo de la lancha. Todos los ocupantes regresaban de un evento nocturno y se dirigían a una finca localizada en la ribera del río, detalló el portavoz del cuerpo de bomberos citado por medios de Brasil.

Mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo acontecido en el río Grande, las autoridades destacaron la intervención conjunta de los cuerpos de salvamento, habitantes del área y agentes municipales que lograron poner a salvo a más de la mitad de los pasajeros de la embarcación accidentada.