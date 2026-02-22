Putin señala como "prioridad" el desarrollo de la tríada nuclear para garantizar la disuasión

El aumento de las tensiones con Estados Unidos tras la caducidad del tratado Nuevo START, el último acuerdo vigente para limitar los arsenales nucleares de ambas potencias, ha dejado al mundo sin instrumentos formales de control bilateral sobre armas nucleares por primera vez en más de cincuenta años. En este contexto, el presidente ruso, Vladimir Putin, enfatizó la importancia del desarrollo de la tríada nuclear como elemento central de la estrategia de seguridad nacional. Según consignó el medio Europa Press, Putin difundió este domingo un mensaje con motivo del Día de los Defensores de la Patria, programado para este lunes, en el que describió la modernización y fortalecimiento de las capacidades nucleares de Rusia como una prioridad absoluta para garantizar la disuasión y el equilibrio global de poder.

Putin declaró que la mejora de la tríada nuclear —conformada por misiles balísticos intercontinentales terrestres, misiles lanzados desde submarinos estratégicos y bombas nucleares transportadas por bombarderos— constituye la base de la seguridad de Rusia. En palabras citadas por Europa Press, el mandatario indicó: “El desarrollo de la tríada nuclear, que garantiza la seguridad de Rusia y nos permite mantener una disuasión estratégica eficaz y el equilibrio de poder en el mundo, sigue siendo nuestra prioridad incondicional”. Con este comentario, la Presidencia Rusa indicó que el fortalecimiento de los misiles nucleares terrestres, navales y aéreos responde a la situación internacional actual, marcada por el incremento de la hostilidad y la ausencia de mecanismos de control recíproco entre Washington y Moscú.

La tríada nuclear, según recordó Europa Press a partir del mensaje emitido, comprende la capacidad de lanzar armas nucleares desde tierra (a través de misiles balísticos intercontinentales ICBM), desde el mar (misiles nucleares a bordo de submarinos estratégicos) y desde el aire (bombas nucleares transportadas por aviones bombarderos). Esta estructura, defendida por Putin como garante del equilibrio internacional, representa el fundamento ofensivo y defensivo de la doctrina militar rusa, especialmente en momentos en que la relación bilateral entre ambas potencias atraviesa una fase crítica.

Durante su mensaje, el presidente ruso también hizo referencia a la “honrosa tradición de valor y honor” de los integrantes históricos de las Fuerzas Armadas rusas. Tal como publicó Europa Press, Putin vinculó esos valores con la actual intervención militar en Ucrania, identificada oficialmente por Moscú como una “operación especial”. “Representantes de todos los pueblos de nuestro vasto país defienden heroicamente, hombro con hombro, los intereses de Rusia”, afirmó el dirigente, remarcando el carácter colectivo de la defensa nacional y la unidad del país ante desafíos externos.

El mandatario comunicó, además, que las Fuerzas Armadas rusas mantendrán el proceso de modernización en todas sus ramas. Según detalló Europa Press, Putin sostuvo que se trabajará para mejorar la calidad, el potencial operacional y la capacidad combativa y de movilidad del ejército para operar en cualquier escenario, incluyendo los entornos más complejos. A esto agregó el compromiso de continuar desarrollando sistemas militares de última generación, lo que implica la incorporación de tecnología avanzada en la estructura de defensa rusa.

En el contexto de estas declaraciones, las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se encuentran en un punto de tensión elevado. Europa Press reportó que la finalización del tratado Nuevo START a comienzos de febrero eliminó el último marco legal que regulaba el tamaño y el despliegue de los arsenales nucleares de ambas naciones. La expiración del acuerdo pone fin a más de medio siglo de mecanismos de control, verificación y reducción de armas nucleares, abriendo preguntas sobre la evolución futura del equilibrio estratégico global y la seguridad interestatal.

El Día de los Defensores de la Patria, celebrado anualmente en Rusia, sirve de escenario para mensajes dirigidos a la opinión pública nacional y a la comunidad internacional en torno a las prioridades estratégicas del país. De acuerdo con Europa Press, el mensaje de Putin subrayó la necesidad de responder a la situación mundial actual con medidas de fortalecimiento militar, teniendo en cuenta tanto el legado de las generaciones pasadas como los retos presentes en el ámbito geopolítico y de seguridad.

Europa Press señaló que, en sus palabras, Putin reiteró el apoyo a quienes integran las Fuerzas Armadas en acciones sobre el terreno y expuso la dirección política en materia de defensa para el futuro inmediato. El jefe del Estado ruso dejó en claro que desarrollos como la modernización de la tríada nuclear, la mejora en la movilidad y capacidades de combate, y la investigación en sistemas armamentísticos avanzados, permanecerán en el centro de la doctrina militar de Moscú ante la situación de incertidumbre internacional causada por la ausencia de acuerdos bilaterales de control de armas nucleares.