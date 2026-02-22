ONG alertan del impacto de la guerra de Ucrania en la infancia: dos millones necesitan ayuda humanitaria urgente

La persistencia de las condiciones invernales adversas en Ucrania, unida a los continuos ataques contra infraestructuras energéticas, ha provocado que muchas familias enfrenten largos periodos sin electricidad ni calefacción, dificultando a los niños la posibilidad de asistir a la escuela y acceder a servicios esenciales. Según informó la organización Aldeas Infantiles SOS, casi dos millones de menores en el país requieren ayuda humanitaria urgente como consecuencia directa de la guerra iniciada por Rusia hace cuatro años.

En coincidencia con el cuarto aniversario del conflicto, varias organizaciones de infancia han alertado del fuerte impacto que la guerra está provocando en los menores ucranianos. El medio detalló que estos niños han visto severamente afectado su desarrollo físico, emocional y académico, y advierte sobre una creciente exposición a la violencia y un notable deterioro en su salud mental. Aldeas Infantiles SOS reportó que más de 600.000 personas han recibido apoyo en Ucrania, mientras llama la atención sobre los efectos a largo plazo de la crisis, ya que los más jóvenes se ven privados de experiencias consideradas habituales en la infancia, así como de una participación plena en la vida educativa y social.

De acuerdo con datos recogidos por la ONG, desde el 24 de febrero de 2022 más de 700 niños han fallecido por causas derivadas del conflicto, y el 70% de los menores no dispone de acceso regular a bienes y servicios básicos. El desplazamiento interno también persiste, con más de 3,7 millones de personas viviendo fuera de sus hogares dentro del país y otros 6,9 millones que han buscado refugio en el extranjero, principalmente mujeres con niños y adolescentes. Aldeas Infantiles SOS, trabajando junto a entidades locales europeas, ha ofrecido acompañamiento a alrededor de 9.000 refugiados en diferentes países del continente.

Las organizaciones Save the Children y Educo también han señalado que las constantes alertas de ataques aéreos inciden de manera severa en la educación y el bienestar mental de niños, niñas y adolescentes de Ucrania. Según publicó Save the Children, en la mitad de las provincias del país las alarmas por amenazas de bombardeo han sumado más de 4.000 horas acumuladas, mientras que en áreas cercanas al conflicto esta cifra supera las 10.000 horas, equivalentes a aproximadamente 14 meses lectivos. El medio consignó que estas sirenas, cuya duración puede abarcar desde varios minutos hasta horas, no solo bloquean la asistencia escolar presencial, sino que también afectan el descanso de los menores, ya que aproximadamente la mitad de estas alertas suena durante la noche, impidiendo un sueño reparador y perpetuando la sensación de inseguridad.

Testimonios recogidos por Aldeas Infantiles SOS y Save the Children muestran la magnitud de la problemática. Anastasiia, una niña de 8 años, relata su experiencia tras huir de su localidad natal en la región de Zaporizhzhia para refugiarse en la ciudad homónima. Su familia, cada vez que suenan las alarmas antiaéreas por la noche, se traslada al pasillo de la vivienda, donde los menores aguardan acostados en colchones hasta que cesa el peligro. Su madre, Veronika, declaró que esta rutina se ha vuelto parte de una normalidad preocupante y que el estrés generado por esta situación impacta de manera más profunda a los niños. "El sistema nervioso está agotado", expresó Veronika.

Un estudio presentado por Save the Children en 2024 identificó que más del 40% de los menores examinados presentaban signos de malestar psicosocial, como alteraciones en el habla, espasmos involuntarios, pesadillas y episodios de angustia nocturna. En otra investigación llevada a cabo en 2025, cuatro de cada cinco encuestados manifestó experimentar elevados niveles de estrés ligados de forma directa a la guerra. La directora de Save the Children en Ucrania, Sonia Khush, denunció: “Cuatro años de guerra a gran escala en Ucrania han destrozado la vida de los niños y niñas y les han arrebatado su infancia, ya que se han visto obligados a abandonar sus hogares y escuelas, han perdido a seres queridos y han vivido con miedo mientras las alertas de ataques aéreos, los drones y las explosiones consumen el mundo que les rodea”.

Educo, por su parte, indicó que cada alerta antiaérea obliga a interrumpir las clases, trasladando al alumnado a refugios subterráneos o sin ventanas, espacios frecuentemente inadecuados para continuar la enseñanza. Solo uno de cada tres refugios escolares permite mantener las clases durante las alertas. Los estudiantes reportan mayoritariamente estados de tristeza, irritabilidad y agotamiento emocional. La situación resulta especialmente precaria en la educación infantil, ya que la falta de espacios adecuados complica la permanencia y el aprendizaje de los más pequeños en refugios.

La responsable de incidencia política de Educo, Paula San Pedro, afirmó: “Cuatro años después del inicio de la invasión rusa, la infancia en Ucrania no solo ha perdido más de un año de clases, sino que su día a día se ha visto asaltado por alarmas constantes, con el consiguiente deterioro de su bienestar emocional y su salud mental”. Uno de los jóvenes afectados, Dmytro, de 16 años, describe cómo recurre al baño de su vivienda ante cada alarma, ya que lo considera el sitio más seguro, y sigue su enseñanza a través de modalidad online desde su domicilio en Járkov.

Según datos oficiales publicados por Save the Children, desde 2022 al menos 4.456 centros educativos han resultado dañados o destruidos, de los cuales 408 han quedado totalmente inutilizables. Las evaluaciones del informe PISA 2022 muestran que los estudiantes ucranianos de 15 años presentan retrasos significativos: 2,5 años de diferencia en lectura y 1,5 en matemáticas respecto al promedio de los países de la OCDE. Durante el presente curso escolar 2025/2026, la mitad del alumnado asiste a clases presenciales, mientras más de un millón de menores continúa aprendiendo exclusivamente en línea, especialmente en aquellas áreas cercanas al frente del conflicto.

La organización Educo ha brindado apoyo educativo y en protección a más de 240.000 niños, niñas y adolescentes. World Vision, mediante una encuesta reciente, amplió información sobre el efecto del invierno y la inseguridad en la vida de los menores ucranianos. El informe señala que el 56% de las familias reportan interrupciones en la educación de sus hijos, el 24% afirma que los niños no pueden acudir presencialmente a la escuela por el frío o peligros derivados de la situación, y el 32% no puede seguir las clases online debido a los frecuentes cortes de electricidad. Además, el 84% de los encuestados manifestó dificultades para mantener a los menores abrigados, mientras que el 12% indicó que el rendimiento académico de sus hijos ya se ha visto afectado.

World Vision ha proporcionado apoyo educativo a más de 240.000 menores hasta la fecha, ha repartido asistencia económica a 230.000 personas, ayuda alimentaria a más de 459.000 y artículos no alimentarios a más de 335.000 individuos, según consignó el medio. El entorno hostil, marcado por la incertidumbre, ha convertido la guerra en una constante para varias generaciones de niños ucranianos, privándolos de derechos básicos como el acceso seguro a la educación y afectando tanto su desarrollo como su integridad física y emocional.