Marta Díaz confirma el gran momento de Victoria Federica con su novio Jorge Navalpotro: "Muy guapa y muy feliz"

La exposición pública de Victoria Federica en redes sociales junto a Jorge Navalpotro no solo refleja un cambio en su vida sentimental, sino que también ha propiciado manifestaciones de apoyo por parte de personas cercanas a la joven. Según información publicada por la agencia CHANCE, Marta Díaz, influencer y amiga de Victoria Federica, expresó que percibe a la pareja formada por la sobrina de Felipe VI y el empresario como una dupla que atraviesa una etapa de alegría y entusiasmo.

De acuerdo con lo consignado por CHANCE, la presencia de fotografías y mensajes románticos en los perfiles sociales de Victoria Federica, donde aparece junto a Navalpotro, ha evidenciado que la hija de la infanta Elena transita por un periodo de optimismo renovado. Marta Díaz destacó el buen ánimo de la influencer y manifestó sobre ella: "Muy guapa y muy feliz, como siempre", subrayando que este nuevo vínculo sentimental parece favorecer a su amiga.

CHANCE reportó que este visible contento no es solo perceptible para los seguidores de Victoria Federica en plataformas digitales, sino también para su entorno más próximo. Estas muestras públicas de afecto han dado pie a diversos comentarios entre amigos y allegados, quienes observan un momento de transformación en la vida de la joven. Marta Díaz, reconocida por mantener una relación estrecha con la influencer, explicó que ve a Victoria en una fase positiva y luminosa, asociada al inicio de su romance con Jorge Navalpotro.

Al ser consultada por los medios sobre cuestiones relacionadas con otras parejas del ambiente mediático, como la relación entre Laura Matamoros y Carlo Costanzia, Marta Díaz optó por no pronunciarse. Según indicó CHANCE, la influencer marcó distancia respecto a estas preguntas y enfatizó que no suele opinar sobre asuntos en los que no tiene información suficiente. "Pues no estoy muy al tanto, así que yo cuando no estoy hablando de las cosas, prefiero no opinar", expresó, mostrando su preferencia por mantener su enfoque en su propio círculo y evitar formar parte de discusiones mediáticas ajenas.

Este punto de vista resalta la prioridad que Marta Díaz otorga al respaldo hacia sus amistades próximas, como Victoria Federica, priorizando la discreción y la ausencia de implicación en polémicas de las que no es partícipe ni conocedora. Tal como consignó CHANCE, la actitud de Marta refuerza la intención de preservar su papel de apoyo dentro de su entorno, sin contribuir a la amplificación de debates públicos sobre relaciones en las que no está involucrada personalmente.

Las reacciones de Marta Díaz refuerzan la percepción, difundida en medios y redes sociales, de que Victoria Federica experimenta una fase de satisfacción personal vinculada a su nueva pareja. El medio CHANCE remarca que la disposición de la hija de la infanta Elena a compartir aspectos sentimentales con sus seguidores ha sido interpretada por su círculo como reflejo de confianza y entusiasmo en su actual relación.

En la cobertura de CHANCE se destaca que, a diferencia de etapas previas en las que Victoria Federica optó por una postura reservada en lo que respecta a su vida privada, en esta ocasión la actitud resulta más abierta, tanto en la selección de fotografías compartidas como en los comentarios hacia Jorge Navalpotro, lo que señalaría una transformación en la manera de gestionar su exposición pública.

El entorno de Victoria Federica, según apuntó CHANCE, tiende a coincidir en que la joven se encuentra en un momento de bienestar y que el inicio de su relación con el empresario ha marcado una diferencia apreciable en su estado de ánimo. Marta Díaz, como parte de ese círculo, ha sido una de las voces autorizadas para opinar sobre el tema, confirmando esa impresión desde su experiencia personal.

Finalmente, CHANCE expuso que la elección de Marta Díaz de evitar declaraciones sobre terceras personas refuerza una línea de conducta que prioriza la privacidad y la cautela ante la atención mediática, delimitando claramente los temas sobre los que decide hablar y aquellos de los que prefiere permanecer ajena. De este modo, la prioridad para la influencer parece centrarse en acompañar y apoyar a sus amigos más cercanos en contextos positivos sin exponerse a debates o controversias de otras figuras del ambiente mediático.