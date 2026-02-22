La ciudad de Nueva York declara el estado de emergencia por tormenta de nieve

El noreste de Estados Unidos enfrenta una intensa tormenta de nieve que ya ha provocado la cancelación de más de 7.000 vuelos hasta la tarde del domingo y ha dejado a las autoridades en alerta por la posibilidad de cortes de electricidad y riesgos para la población. La ciudad de Nueva York adoptó medidas extraordinarias ante este fenómeno meteorológico, declarando el estado de emergencia a partir del domingo y suspendiendo la actividad en escuelas, así como imponiendo el cierre nocturno de calles y la habilitación de refugios con calefacción para la ciudadanía. Según informó el Ayuntamiento de Nueva York, la tormenta se prevé que deje hasta 50 centímetros de nieve y vientos de hasta 112 kilómetros por hora en toda la región.

De acuerdo con el comunicado difundido por el despacho del alcalde Zohran Mamdani, el tráfico vehicular estará restringido en todo el territorio neoyorquino desde las 21:00 horas del domingo hasta las 12:00 del lunes, exceptuando únicamente a los trabajadores esenciales y a los servicios de emergencia. El objetivo, según publicó el Ayuntamiento, es facilitar el trabajo de quienes deben atender los efectos adversos de la tormenta de manera prioritaria y garantizar la seguridad de la población. “La seguridad de los neoyorquinos es mi máxima prioridad”, expresó el alcalde en la información oficial, subrayando que la administración destina todos sus recursos disponibles para mantener a salvo a los barrios afectados.

El medio informó que, como parte de las medidas asociadas al estado de emergencia, las escuelas de la ciudad permanecerán cerradas el lunes por motivos de seguridad preventiva. El cierre de los centros educativos busca evitar desplazamientos innecesarios y proteger tanto a estudiantes como a personal docente en medio de las condiciones climáticas hostiles. Además, se habilitaron refugios con calefacción en los cinco distritos de Nueva York para asegurar resguardo a quienes no cuenten con un lugar seguro donde resguardarse, detalló la oficina del alcalde a través del comunicado.

La gravedad de la situación y el alcance de las disposiciones impulsadas por la alcaldía se extendieron a toda la ciudadanía. "Pido a todos los neoyorquinos que se queden en casa. Comprobad cómo están vuestros vecinos, en especial las personas mayores y quienes necesitan apoyo adicional (...). Cuidamos unos de los otros", exhortó Zohran Mamdani, según afirmó el Ayuntamiento en su declaración a los medios de comunicación. El llamamiento refuerza la idea de colaboración comunitaria y la responsabilidad individual para proteger a los sectores más vulnerables durante el evento climático.

La tormenta afecta no solo a la ciudad de Nueva York, sino también a grandes áreas del noreste de Estados Unidos. Según publicó la administración local, se espera que las nevadas acumularán hasta medio metro y los fuertes vientos puedan provocar interrupciones en el suministro eléctrico en amplias zonas de la región. Ante ese panorama, las autoridades de diferentes estados han emitido recomendaciones similares para evitar desplazamientos innecesarios y reducir la exposición al clima extremo.

El impacto en el transporte aéreo ha sido severo. El medio detalló que más de 7.000 vuelos se cancelaron hasta la tarde del domingo debido a la peligrosidad de las condiciones en pistas y la baja visibilidad asociada a la nevada. El cierre de calles y la interrupción de actividades también ha repercutido en otros servicios, señalando un escenario donde la movilidad queda limitada a lo estrictamente indispensable y bajo responsabilidad de equipos especializados y personal esencial.

El Ayuntamiento de Nueva York sigue actualizando las medidas a medida que evolucionan las condiciones meteorológicas. En los comunicados sucesivos, las autoridades han enfatizado la pronta intervención de servicios de emergencia y la coordinación con entidades estatales y federales para minimizar tanto los riesgos personales como los daños materiales que pueda ocasionar la tormenta. El seguimiento de las alertas oficiales se mantiene como una recomendación fundamental para la ciudadanía, especialmente ante la inestabilidad que puede generar una ráfaga de nieve y viento de gran intensidad.

Mientras el sistema meteorológico avanza por el noreste, las autoridades continúan evaluando la necesidad de prorrogar o endurecer las restricciones si la situación lo requiere, siempre priorizando la seguridad de quienes residen en las áreas afectadas, según informó el despacho del alcalde Zohran Mamdani.