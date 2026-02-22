José Fernando recuerda a su madre, Rocío Jurado, en el cumpleaños de Gloria Camila "con mucho amor"

Tras la muerte de Rocío Jurado, poco a poco ha sido Gloria Camila la que se ha convertido en la matriarca de la familia. Muere por los suyos y es feliz teniéndoles a todos juntos y por eso en la celebración de su 30 cumpleaños ha estado desbordada de amor rodeada de sus allegados en una fiesta temática en la que ha sido la auténtica protagonista. Pero su madre siempre está presente y más en los momentos tan especiales donde las ausencias parece que duelen más.

José Fernando que no faltó a la celebración del cumpleaños de su hermana pequeña, se acordó de su madre en todo momento como así lo confesó al salir del evento: "Siempre está presente". Parco en palabras, el hijo mayor de José Ortega Cano no necesitó decir mucho más ya que la recuerda "con mucho amor".

El mismo que se respiraba en el posado que protagonizó la familia en la revista '¡Hola!', cuando la cantante y el diestro presentaron, de manera oficial, a sus hijos José Fernando y Gloria Camila. Aquel era "el día más feliz" de su vida según dijo la artista. En aquel momento una emocionada Rocío Jurado compartió un momentazo de su hijo, que a sus seis años ya era todo ternura: "Como veía que nos miraba pensativo, le pregunté que era lo que estaba pensando, y me respondió: 'Mami, ¿verdad que somos una familia?' Se me saltaron las lágrimas".