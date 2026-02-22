Irán considera que "aún es bastante viable" lograr un acuerdo nuclear "win-win" con EEUU

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, descartó la idea de que la presencia militar estadounidense en la región contribuya a la resolución del conflicto sobre el programa nuclear iraní. Según sus declaraciones a la cadena CBS, el diplomático insistió en que tales movimientos militares no aportan presión útil y obstaculizan los esfuerzos orientados a alcanzar una solución basada exclusivamente en la diplomacia. A raíz de este planteamiento, Araqchi declaró que se mantiene abierta la posibilidad de lograr un acuerdo nuclear equilibrado entre Irán y Estados Unidos, condición que califica como aún “bastante viable”, de acuerdo con CBS y tal como publicó el medio en su reciente cobertura.

El medio CBS detalló que Araqchi anticipó la entrega de una propuesta escrita a la delegación estadounidense en los próximos días. En su exposición, el jefe de la diplomacia iraní indicó que el documento incluirá sugerencias diseñadas para abordar tanto las preocupaciones como los intereses de ambas partes. En su entrevista, Araqchi manifestó que las conversaciones programadas para el jueves en Ginebra representarían una nueva oportunidad para trabajar de lleno sobre estos puntos y para avanzar en la preparación de un texto que refleje los consensos alcanzados.

Según reportó CBS, el propio Araqchi aseguró que el programa nuclear iraní permanece como un tema de alto valor para su país, ya que implica un esfuerzo interno robusto, además de significar sacrificios importantes en forma de sanciones económicas y la presión resultante de años de conflicto y amenazas. Según sus palabras, el diplomático enfatizó la legitimidad de Irán en su aspiración al desarrollo nuclear, recordando que el país es signatario del Tratado de No Proliferación y reivindicando el derecho al enriquecimiento de uranio.

En la descripción de Araqchi publicada por CBS, se hace hincapié en que las discusiones políticas que actualmente se celebran no incluyen el programa de misiles en la agenda oficial. El funcionario precisó que las negociaciones solo abordan el alcance y la naturaleza pacífica del proyecto nuclear iraní, excluyendo otros asuntos militares.

Araqchi también señaló ante la cadena estadounidense que el acuerdo de 2015, del que Estados Unidos se retiró tras la llegada de Donald Trump a la presidencia, puede servir de punto de referencia, aunque existen elementos que podrían mejorarse respecto a ese pacto. A juicio del ministro, la experiencia previa permitiría introducir cláusulas más favorables para ambas partes. Sostuvo que Washington abandonó el acuerdo sin justificación y sostuvo que Irán, al seguir el Tratado de No Proliferación, desea mantener su derecho internacionalmente reconocido al uso pacífico de la energía nuclear.

El ministro remarcó, de acuerdo con CBS, la preferencia iraní por una solución “win-win”, es decir, que beneficie a todos los participantes. Araqchi defendió que este enfoque resulta no solo posible, sino deseable dado el historial de negociaciones entre Irán y las potencias occidentales. Subrayó que la vía diplomática se traduce en un marco donde ambas delegaciones pueden encontrar salidas compartidas y equilibradas.

La postura de Irán, reflejada a través de las declaraciones de Araqchi y difundida por CBS, pone de manifiesto la disposición de Teherán a persistir en el diálogo. El diplomático reiteró que se mantendrán las reuniones con el objetivo de lograr avances tangibles y concluyentes, asegurando que aún existen “buenas oportunidades” para acordar términos renovados que satisfagan las expectativas y los requerimientos de ambas partes.

Araqchi agregó en la entrevista publicada por CBS que la insistencia en fortalecer la presencia militar en el golfo Pérsico no solo resulta innecesaria, sino que obstaculiza la búsqueda de entendimientos prácticos. Según su opinión, enfocar los esfuerzos en la diplomacia y el intercambio de propuestas concretas representa la única alternativa viable para resolver el conflicto nuclearl actual.

Tal como consignó CBS, la afirmación de que la solución solo puede encontrarse en la vía diplomática se sustenta en antecedentes previos, cuando ambas partes lograron acercarse a acuerdos importantes sobre el programa nuclear. Araqchi insistió en que este historial posibilita la confianza en que el proceso de negociación sigue abierto y activo, y que un acuerdo “ganar-ganar” podría lograrse si los compromisos se mantienen por ambas partes.

La próxima reunión en Ginebra, de acuerdo con las declaraciones recogidas por CBS, tiene relevancia en el calendario de negociaciones, ya que ambas delegaciones prevén abordar formalmente la propuesta iraní. Araqchi expresó una expectativa positiva respecto a los resultados de este encuentro, sugiriendo que podrían sentar bases sólidas para la elaboración de un texto definitivo.

La perspectiva presentada por el ministro ilustra, conforme a CBS, la importancia atribuida en el entorno diplomático iraní al desarrollo nuclear propio y a la protección simultánea de sus beneficios y derechos adquiridos a resultas del esfuerzo nacional. El funcionario destacó cómo las sanciones y bloqueos no han disminuido la determinación de su país en la defensa de la tecnología nuclear, pero considera que un nuevo acuerdo puede permitir una salida equilibrada tanto para Irán como para la comunidad internacional representada en las negociaciones por Estados Unidos y otros actores implicados.

En el balance realizado por Araqchi, y de acuerdo con CBS, la única opción posible pasa por acuerdos y garantías internacionales que eviten una escalada militar y permitan preservar la cooperación a largo plazo en materia nuclear. El diplomático reiteró la disposición de Irán a continuar trabajando a través del diálogo y mediante soluciones consensuadas que permitan superar el desencuentro generado por la salida estadounidense del acuerdo anterior.