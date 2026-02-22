Agencias

FC Barcelona - Levante: Hora y fecha, dónde ver y posibles alineaciones

Los azulgrana reciben al conjunto valenciano el domingo a las 16.15 en el Spotify Camp Nou, en busca de acercarse al liderato tras la caída del Real Madrid y superar una delicada racha, con ambos equipos urgidos por distintos objetivos

Luego de la derrota del Real Madrid en Pamplona, el escenario en LaLiga EA Sports presenta una oportunidad para el FC Barcelona de reducir la distancia respecto al primer puesto, mientras el Levante llega al enfrentamiento con el objetivo de mantenerse fuera de la zona de descenso. El partido correspondiente a la jornada 25 tendrá lugar este domingo 22 de febrero a las 16.15 horas en el Spotify Camp Nou, según informó el medio original.

De acuerdo con la información publicada, los azulgrana afrontan el encuentro tras dos derrotas consecutivas, incluyendo el revés en Montilivi, situación que los dejó temporalmente lejos de la cima. El resultado inesperado del Real Madrid permite que el FC Barcelona reinicie su persecución por el liderato con renovadas expectativas. Por su parte, el Levante se presenta en una posición delicada en términos de permanencia y busca sumar puntos cruciales que contribuyan a su objetivo de mantenerse en la máxima categoría.

Tal como detalló la publicación, el entrenador del Barcelona prevé una alineación titular que incluye a Joan Garcia en la portería; Koundé, Cubarsí, Eric Garcia y Balde conformando la defensa; De Jong, Fermín y Dani Olmo en el centro del campo; con Lamine, Raphinha y Lewandowski en la zona ofensiva. En el lado del Levante, se anticipa que Ryan defienda el arco, con Toljan, Dela, Moreno y Manu Sánchez en la línea defensiva; Raghouber, Olasagasti y Carlos Álvarez en la medular; y un tridente atacante compuesto por Tunde, Iván Romero y Etta Eyong.

El medio original especificó que la transmisión televisiva del encuentro estará a cargo del canal M+ LaLiga, donde los seguidores podrán presenciar el desarrollo del duelo decisivo para las aspiraciones de ambos equipos. El FC Barcelona buscará reencontrar la confianza tras una etapa complicada, mientras que el Levante intenta evitar quedar relegado en la batalla por la permanencia.

El contexto del partido refleja la presión y las aspiraciones distintas de ambos clubes. Los azulgrana aprovechan este compromiso como una oportunidad para ajustar su rendimiento tras caídas recientes y calibrar su potencial en casa, mientras el Levante afronta la urgencia de sumar fuera de su estadio para mejorar su posición en la tabla.

La jornada 25 de LaLiga EA Sports ofrece así un enfrentamiento en el que las necesidades deportivas se cruzan: el FC Barcelona quiere volver a acercarse al liderato y el Levante aspira a mantenerse con posibilidades en la categoría, escenarios que, según consignó el medio original, marcan el tono previo al duelo en el Spotify Camp Nou.

