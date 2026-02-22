Agencias

Estado Islámico se atribuye el ataque que ha dejado a un militar y un civil muertos en Raqqa (Siria)

Autoridades investigan nuevos atentados tras la muerte de un soldado y un trabajador del Ministerio de Defensa en la provincia de Raqqa, mientras la organización extremista asegura haber perpetrado recientes ataques mortales también en la región de Deir Ezzor

En un comunicado difundido posteriormente, Estado Islámico también reivindicó la muerte de un militar y señaló que otro resultó herido en un ataque perpetrado en Ragheb, en la provincia de Deir Ezzor, en el norte de Siria. Tal como reportó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, el grupo extremista aseguró que la acción formó parte de una serie de ofensivas que han incrementado la tensión en la región. Según informó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos y recogió el medio, las autoridades han iniciado investigaciones para determinar la autoría y las circunstancias de los recientes atentados ocurridos en Raqqa y Deir Ezzor, incidentes vinculados a la organización yihadista.

El ataque más reciente tuvo lugar el sábado en Al Wasita, una localidad en la provincia de Raqqa, al este de Siria. El Ministerio de Defensa sirio comunicó ese mismo día que un miembro del Ejército Árabe Sirio fue abatido por individuos armados cuya identidad no fue confirmada en el momento del informe. El incidente se saldó con la muerte inmediata tanto del militar como de un civil presente en la zona. A pesar de que el Gobierno reconoció la gravedad de la situación, no ofreció detalles adicionales sobre los responsables ni sobre posibles conexiones entre los hechos y facciones armadas, limitándose a informar sobre la apertura de una investigación oficial.

Estado Islámico publicó a través de su agencia de noticias afín, Amaq, la reivindicación de los ataques perpetrados tanto en Raqqa como en Deir Ezzor. El grupo yihadista afirmó que algunos de sus miembros utilizaron ametralladoras contra empleados ministeriales en la ciudad de Raqqa. Además, el comunicado recogido por el Observatorio Sirio de Derechos Humanos detalla que otro integrante lanzó un ataque con una pistola contra "un miembro del régimen sirio apóstata" en Mayadin, en la provincia de Deir Ezzor.

El medio agregó que la serie de atentados reivindicados por Estado Islámico se extiende a otros episodios recientes. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos consignó que este sería el cuarto ataque atribuido por el grupo contra fuerzas del gobierno sirio en los últimos días, evidenciando un repunte de la violencia vinculada a la organización extremista. El grupo insiste en que los blancos de sus operaciones han sido integrantes de las fuerzas estatales y personal civil asociado al Ministerio de Defensa.

El Gobierno de Siria no ha confirmado las identidades de las víctimas ni ha precisado la relación exacta entre los ataques y las facciones responsables, reiterando a través de un portavoz del Ministerio de Defensa que las investigaciones policiales y militares siguen en curso para esclarecer los hechos. Hasta la fecha, según detalla el Observatorio, las autoridades solo han adelantado la apertura de procedimientos de seguridad en la zona y el refuerzo de controles en puntos conflictivos de Raqqa y Deir Ezzor.

A lo largo de sus comunicados, Estado Islámico mantiene un discurso centrado en su oposición al denominado régimen sirio, utilizando descripciones que buscan legitimar su accionar armado. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, organismo que monitorea el conflicto sirio desde Londres, ha señalado que este tipo de ataques demuestra la persistencia de células activas del grupo en zonas del este y norte de Siria, pese a las derrotas territoriales sufridas en años recientes.

El medio explicó que la distribución geográfica de los atentados, con incidentes en localidades como Al Wasita, Mayadin y Ragheb, se corresponde con áreas donde el grupo ha logrado infiltrar redes y aprovechar vacíos de poder, situación que complica las labores de respuesta y prevención por parte de las fuerzas oficiales sirias. Los informes disponibles muestran que las víctimas incluyen tanto personal militar como civil relacionado al Ministerio de Defensa, lo que genera preocupación sobre la amplitud de los objetivos seleccionados por Estado Islámico.

A pesar de la disminución de control territorial del grupo extremista, las autoridades y diversas organizaciones de monitoreo advierten que la capacidad de perpetrar ataques sigue presente, particularmente mediante células que operan de forma clandestina en distintos enclaves de Siria. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, los recientes episodios reflejan el desafío persistente para la seguridad en la región y mantienen a las fuerzas gubernamentales en máxima alerta ante nuevas ofensivas.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos también indica que la reiteración de estos ataques alimenta la tensión en varias provincias del país, con consecuencias directas para la población civil y para el personal relacionado a la administración estatal. La organización reiteró que la situación permanece volátil, mientras las investigaciones avanzan para esclarecer la autoría y posibles vínculos de los atentados con otras células extremistas.

