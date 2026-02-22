Encontrados los restos mortales de cinco mujeres en medio del hallazgo de una gran fosa común en Guanajuato

Las autoridades investigadoras confirmaron que en la profundidad de una fosa agrícola en Juventino Rosas, los restos de cinco víctimas femeninas reportadas como desaparecidas hace meses se encontraban entre decenas de cuerpos recuperados durante excavaciones recientes. Según consignó la cadena UNO, estos hallazgos forman parte de una de las operaciones criminales con mayor impacto durante el último año en México, enlazando desapariciones con prácticas de ocultamiento masivo de cuerpos en la región central del país.

La localización de estas mujeres ocurrió tras días de intensos trabajos periciales y excavaciones en las comunidades de Franco Tavera y La Tinaja, dentro del municipio de Juventino Rosas, en el estado de Guanajuato. Tal como informó la cadena UNO, las víctimas tenían entre 19 y 30 años de edad y figuraban en registros de desaparecidas desde meses previos. La fiscalía estatal precisó que, hasta el momento, resultaron identificados veintitrés cadáveres en la zona, pero testigos y fuentes judiciales advirtieron que la cifra final podría sobrepasar los treinta cuerpos.

De acuerdo con información aportada por La Tribuna de Chihuahua, esta fosa representa el mayor hallazgo de este tipo entre los años 2025 y 2026 en el estado. El sitio se ubicó en terrenos destinados usualmente a actividades agrícolas, cerca de la comunidad Franco Tavera. Los peritos revelaron que los restos se encontraban a una profundidad superior a los cien metros, depositados dentro de estructuras metálicas, lo que ha generado serias dificultades técnicas para su identificación y recuperación.

El medio UNO detalló que la investigación atribuye la responsabilidad de la secretación de los cuerpos al Cártel de Santa Rosa de Lima, una organización delictiva con antecedentes en crímenes de alto impacto en el bajío mexicano. Voceros de la fiscalía aseguraron que el método de compactación de cadáveres en tubos metálicos evidencia métodos sofisticados y premeditados para evitar la detección y dificultar la labor forense.

Expertos forenses adscritos al caso relataron que las labores de extracción se han visto entorpecidas tanto por la profundidad del pozo como por el estado de los cuerpos. La Tribuna de Chihuahua recogió testimonios de familiares de desaparecidos que permanecen atentos a los avances, mientras se procesan muestras genéticas para avanzar con la identificación.

El contexto de violencia en el estado de Guanajuato ha mostrado un incremento en la presencia y actividad de grupos criminales, según reportó La Tribuna de Chihuahua, lo que ha repercutido en un aumento de personas desaparecidas y el descubrimiento recurrente de fosas comunes. El hallazgo actual refuerza las presunciones de uso sistemático de tierras agrícolas como puntos de ocultamiento por parte de células delictivas.

Desde los primeros reportes, la noticia provocó reacciones en redes y movilizó a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, quienes demandaron acceso a información detallada y transparencia acerca de las víctimas localizadas, según destacó UNO. Las organizaciones ciudadanas solicitaron la intervención de mecanismos independientes para vigilar el manejo de las evidencias, argumentando la complejidad del caso y el número de cuerpos involucrados.

Funcionarios del municipio de Juventino Rosas y representantes de la fiscalía estatal ofrecieron declaraciones breves sobre la magnitud del hallazgo, indicando que la investigación continuará hasta esclarecer la identidad de todas las víctimas y determinar responsabilidades penales. Según consignó La Tribuna de Chihuahua, las autoridades ampliaron el perímetro de pesquisa en busca de otras posibles fosas en la zona.

La cadena UNO señaló que, en el contexto actual, el hallazgo de esta fosa resalta las dificultades en la lucha contra la criminalidad organizada y la necesidad de fortalecer las capacidades de respuesta forense. Los informes hasta ahora presentados subrayan la gravedad de la situación en el corazón agrícola de México, con víctimas cuya identificación avanza progresivamente, en medio de la vigilancia de colectivos sociales y la atención nacional.