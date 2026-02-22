El Real Madrid supera al Valencia Basket y alza su décima Minicopa Endesa

Mason Broyles recibió la distinción de Jugador Más Valioso de la Minicopa Endesa 2026 tras su actuación decisiva en la final, en la que el Real Madrid venció al Valencia Basket. De acuerdo con la información publicada por la agencia de noticias, Broyles anotó 13 puntos de los 27 que su equipo sumó en el primer cuarto, estableciendo una ventaja inicial que consolidó la superioridad blanca en el arranque del encuentro. Este resultado permitió al conjunto infantil del Real Madrid asegurar su décimo título en la competición, reafirmando su condición como el club con más trofeos en la historia del torneo.

Según informó la fuente, el duelo se disputó este domingo en el Roig Arena de Valencia y concluyó con un marcador de 77 a 93 a favor del Real Madrid. El equipo blanco, que ha conquistado cuatro de las últimas cinco ediciones, basó su victoria en el aporte del ala-pívot Moussa Balla Traoré, quien finalizó la final con 27 puntos, 22 rebotes y un índice de valoración de 43, destacándose como la principal referencia en la pintura. También el equilibrio colectivo resultó clave, ya que la escuadra madridista logró imponer su juego defensivo y ofensivo en los distintos momentos del encuentro.

Durante el primer cuarto, Real Madrid consiguió una ventaja parcial gracias al dinamismo de Broyles, lo que condujo a una diferencia de seis puntos (21-27). No obstante, el Valencia Basket, liderado por Promise Amandi y Albert Monsonis, respondió con intensidad y mantuvo la contienda igualada hasta los minutos finales de la primera parte. Un parcial de 0-6 en favor del Real Madrid antes del descanso permitió al conjunto visitante marcharse a los vestuarios con una renta de ocho puntos (43-51), según detalló la agencia.

Tras el intermedio, el Valencia Basket redujo la distancia hasta situarse a solo dos puntos, incrementando la presión sobre los madridistas. Sin embargo, un nuevo parcial de 0-7 permitió al Real Madrid recuperar el margen. A partir de ese momento, el equipo aumentó su eficacia defensiva, consolidando su fortaleza bajo el aro. Esta superioridad se tradujo en una diferencia de 20 puntos al término del tercer cuarto.

En el último periodo, aunque el cuadro valenciano intentó recortar distancias, el Real Madrid mantuvo el control del juego y frenó cualquier intento de remontada. De acuerdo con la información compartida por el medio, Valencia Basket ajustó el marcador en los minutos finales, pero la brecha resultó irreversible.

Por su parte, el Tirma Gran Canaria se adjudicó el tercer puesto de la Minicopa Endesa 2026 al imponerse al Barça con un resultado de 65 a 71, según publicó la agencia. Además, el quinteto ideal de la competición estuvo integrado por Dariel Feliz (Tirma Gran Canaria), Amadou Maiga (Cajasiete Fundación CB Canarias), Mason Broyles (Real Madrid), Issa Kamaté (Barça) y Patrik Eke (Valencia Basket).

La décima Minicopa Endesa del Real Madrid refuerza su hegemonía en la categoría infantil, marcando una nueva etapa en la formación de talento joven dentro del baloncesto español, según consignó la agencia. Tanto el rendimiento de Traoré como el reconocimiento a Broyles subrayan el peso de la cantera madridista en la escena nacional.