El Ejército israelí mata a un palestino en Cisjordania

Una serie de arrestos, registros y denuncias marcan el contexto actual en Cisjordania, donde la Sociedad de Presos Palestinos ha señalado un aumento considerable de detenciones y acciones militares desde el comienzo del mes sagrado del Ramadán. Según consignó el medio 'The Times of Israel', fuerzas israelíes mataron la noche del sábado a un ciudadano palestino que intentaba lanzar un artefacto explosivo cerca de la localidad cisjordana de Beit Furik, próxima a Nablús. Las autoridades militares indicaron que otros incidentes, como interrogatorios, palizas y actos de saqueo, han acompañado el incremento de detenciones desde que empezó el Ramadán, hace cinco días.

De acuerdo con la información difundida por 'The Times of Israel', el suceso tuvo lugar durante una incursión nocturna de la Brigada Regional Samaria en Beit Furik, en la que miembros del ejército israelí observaron a dos personas acercándose con explosivos. Los uniformados "abrieron fuego contra los terroristas para atajar la amenaza", según el comunicado militar citado por el diario israelí, donde se confirmó la muerte de uno de los involucrados y la neutralización del segundo sospechoso. El ejército ha mantenido que las acciones respondieron a una amenaza directa.

La Sociedad de Presos Palestinos reportó este mismo domingo que, desde que comenzó el Ramadán, fuerzas israelíes han detenido a más de cien palestinos en Cisjordania, una cifra que engloba a mujeres, menores de edad y a personas que ya habían estado privadas de libertad anteriormente. El grupo denunció que, además de los arrestos, se llevaron a cabo interrogatorios generalizados, golpes físicos y prácticas de intimidación tanto contra los detenidos como contra sus familiares.

Según detalló la Sociedad de Presos Palestinos y recogió 'The Times of Israel', las operaciones también han supuesto destrucción y saqueo de viviendas, confiscación de vehículos, dinero y objetos de valor, así como demoliciones de casas. Además de estos aspectos, la organización mencionó la utilización de familiares de los buscados como rehenes y de personas arrestadas como escudos humanos durante las operaciones. También incorporó en su denuncia la existencia de ejecuciones extrajudiciales.

Las autoridades israelíes comunicaron con antelación su intención de reforzar la presión policial y militar durante el Ramadán, periodo especialmente sensible por su significado religioso y la elevada afluencia de fieles en la región. Este incremento de la presencia y de los controles se ha concretado también en un aumento de los ataques por parte de colonos en Cisjordania, según la entidad defensora de presos.

El papel de los colonos se ha convertido en un punto clave para la imposición de nuevas políticas sobre el territorio, indicó la Sociedad de Presos Palestinos, citada por 'The Times of Israel', quien señaló que “los colonos son una pieza clave para imponer una nueva realidad, en especial tras las decisiones políticas que buscan la anexión”. Según la misma organización, estas dinámicas estarían orientadas a facilitar la expansión de colonias y modificar la estructura demográfica y política de la zona.

Así, los últimos días han registrado un clima de tensión en Cisjordania, donde las intervenciones militares y las denuncias de organizaciones de derechos humanos han cobrado protagonismo en el contexto del Ramadán. El desarrollo de estos operativos y su impacto sobre la población palestina generan un escenario de conflictividad persistente, con acusaciones de uso excesivo de la fuerza y de abuso de diversas técnicas de presión sobre la sociedad local, según han indicado las fuentes consultadas por medios como 'The Times of Israel'.