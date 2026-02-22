(Crónica) El Racing vuelve al liderato y el Málaga se acerca al ascenso directo

El Málaga alcanzó los 44 puntos tras imponerse al Albacete por la mínima diferencia, resultado que según detalló Europa Press lo consolida dentro del grupo de aspirantes al ascenso directo en LaLiga Hypermotion y le permite posicionarse a cinco unidades del segundo puesto. El gol decisivo, obra de Joaquín Muñoz en el segundo tiempo, permitió al conjunto andaluz superar a un rival incapaz de reorganizarse en la competencia. Por otro lado, el Racing de Santander regresó al liderato de la Segunda División después de vencer por 1-0 al Burgos en El Sardinero, gracias a un tanto de Andrés Martín a los siete minutos de juego, el cual fue suficiente pese al dominio y las oportunidades generadas por la visita durante el resto del encuentro. La información publicada por Europa Press indica que el equipo dirigido por José Alberto supo aprovechar el empate del Castellón, registrado el sábado, para situarse nuevamente en la cima de la tabla con 50 puntos, uno más que el conjunto castellonense.

El partido en el que el Racing enfrentó al Burgos mostró una superioridad de los cántabros en la primera media hora del enfrentamiento. A los siete minutos, Andrés Martín adelantó a los locales, lo que definió el desenlace del encuentro. Según reportó Europa Press, tras esa temprana ventaja, el Racing tuvo que soportar la presión y las llegadas del cuadro burgalés, que, a pesar de sus intentos y su control del balón, no logró igualar el marcador y continúa fuera de la zona de promoción.

En cuanto al Málaga, la victoria ante el Albacete en La Rosaleda refuerza su posición como uno de los candidatos al ascenso. El solitario gol de Joaquín Muñoz sentenció un partido en el que los visitantes no consiguieron responder en el tramo final, y de acuerdo con Europa Press, el resultado deja al Albacete en una situación delicada mirando hacia la parte baja de la clasificación.

El desarrollo de la jornada 27 también estuvo marcado por el empate a dos entre Sporting de Gijón y Real Valladolid en El Molinón. Europa Press informó que el Sporting abrió el marcador mediante una chilena ejecutada por Juan Otero en los primeros minutos, pero el Valladolid, bajo la dirección de Fran Escribá, dio la vuelta al resultado. Finalmente, Pablo Vázquez igualó para los locales a diez minutos del final, dejando fuera a los gijoneses del ‘Top 6’, mientras los vallisoletanos siguen bordeando la zona de descenso.

En otro de los duelos directos por la permanencia, el Andorra se impuso por 2-1 al Real Zaragoza con un doblete de Josep Cerdà. Tal como consignó Europa Press, este triunfo fue esencial para el conjunto andorrano, que acumulaba solamente una victoria en sus siete encuentros previos y ahora gana oxígeno fuera de la última posición, mientras el Zaragoza se mantiene en la parte más baja de la clasificación.

La programación de la jornada incluyó otros resultados relevantes. El viernes, el Ceuta derrotó 2-1 al Granada. En la jornada sabatina, el Leganés y la Cultural Leonesa igualaron a uno, mientras el Deportivo de La Coruña superó 1-0 al Eibar. Huesca cayó por 1-2 ante Mirandés y Almería ganó 2-1 al Córdoba. El Castellón, que empató a uno frente a Las Palmas, vio frenada su posibilidad de recuperar el liderazgo, como precisó Europa Press.

La jornada del domingo completó su actividad con el empate en El Molinón, la victoria de Andorra sobre Zaragoza, el triunfo del Racing ante Burgos y el del Málaga frente al Albacete, con el encuentro entre Cádiz y Real Sociedad B previsto para el lunes a las 20:30.

De acuerdo con el resumen de Europa Press, la lucha por los puestos de ascenso directo y promoción en LaLiga Hypermotion sigue abierta después de una fecha en la que los equipos de la parte alta y baja del tablero obtuvieron resultados determinantes para sus objetivos inmediatos. Los clubes continúan afrontando el tramo decisivo de la temporada, donde cada punto resulta crucial tanto para las aspiraciones de subir de categoría como para asegurar la permanencia.