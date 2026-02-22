Consejero del PP europeo y Sindicato de Inquilinas comparecen el martes en Congreso sobre el pacto de pobreza infantil

El presupuesto inicial propuesto para el Pacto de Estado destinado a la erradicación de la pobreza infantil en España asciende a 150 millones de euros, una cifra prevista para los próximos Presupuestos Generales del Estado. Así lo detalló la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien enfatizó la importancia de que esta iniciativa no se limite a una declaración, sino que disponga de respaldo económico suficiente. Rego remarcó que el dictamen de este pacto se encuentra en su fase final dentro del Congreso de los Diputados. En este contexto, representantes del Grupo del Partido Popular Europeo y del Sindicato de Inquilinas informarán en el Parlamento sobre los avances de esta iniciativa y los aspectos clave relacionados con la protección social y el presupuesto, según informó Europa Press.

La comparecencia, que tendrá lugar este martes en la sede del Congreso, contará con la participación de Jean du Chaffaut, consejero político del Grupo Popular Europeo sobre empleo y asuntos sociales en el Parlamento Europeo, y de Alicia del Río Alonso, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid. Ambos acudirán para explicar ante la subcomisión de la Comisión de Juventud e Infancia los objetivos de este pacto, así como las propuestas y medidas en estudio, según publicó Europa Press a partir del orden del día oficial.

Europa Press reportó que la ministra Rego expuso ante la Comisión de Juventud e Infancia que el pacto debe ir acompañado de una provisión presupuestaria que asegure su efectividad y permita ampliar el alcance de las acciones planteadas. La ministra también resaltó que uno de los ejes centrales de la propuesta del ministerio consiste en implementar la Prestación Universal por Crianza, incluida como objetivo en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. Esta prestación contempla un ingreso mensual de 200 euros por cada menor, medida que, de acuerdo con proyecciones basadas en el último informe de Unicef titulado “El beneficio de hacer: el impacto de políticas concretas para revertir la pobreza infantil”, podría sacar de la pobreza a más de medio millón de niños y niñas en el país, lo que repercutiría en una reducción de la pobreza infantil en siete puntos porcentuales.

El medio Europa Press consignó que Sira Rego subrayó las graves consecuencias de la pobreza infantil no solo en la calidad de vida y el desarrollo de los niños y niñas afectados, sino también en el coste global para el Estado. Según datos oficiales y el informe de Unicef citado por la ministra, las pérdidas asociadas a la pobreza infantil en España alcanzan los 63.000 millones de euros cada año, impacto que se deriva tanto de los recortes en las oportunidades de futuro para la infancia como de los efectos económicos y sociales a largo plazo.

Según el mismo informe, la puesta en marcha del Pacto de Estado, acompañado de medidas como la prestación universal y la colaboración entre diferentes actores sociales y políticos, permitiría una mejora significativa en los indicadores vinculados a la pobreza infantil. El medio Europa Press detalló que la ministra Rego expresó su confianza en que la Comisión de Juventud e Infancia logre consensuar en breve el dictamen definitivo, un paso necesario para que el pacto entre en vigor y empiece a transformar la realidad de los menores en situación de vulnerabilidad.

La agenda legislativa sobre este tema incluye la consulta y participación de diversos agentes sociales y representantes institucionales. Jean du Chaffaut aportará la perspectiva europea en materia de empleo y políticas sociales, mientras que Alicia del Río Alonso representará el punto de vista de las organizaciones de arrendatarios, atendiendo el impacto particular de la vivienda en el acceso a derechos fundamentales para la infancia. Ambas intervenciones buscarán aportar información técnica y evaluaciones de los avances logrados hasta el momento, según consignó Europa Press.

El pacto en cuestión forma parte de una estrategia más amplia que apunta a reforzar la protección social desde la base, integrando políticas de apoyo directo a las familias con hijos menores y reforzando la colaboración entre administraciones públicas, entidades sociales y organismos internacionales. El orden del día consultado por Europa Press confirma que el trabajo de la subcomisión se ha centrado en el análisis de propuestas concretas y su viabilidad presupuestaria, así como en la evaluación del marco de protección social frente a las condiciones de precariedad y exclusión.

Las cifras proporcionadas durante las intervenciones y los informes de organismos como Unicef, citados por la ministra en su comparecencia, buscan dimensionar el alcance del problema para formular políticas eficaces. La carencia infantil, con sus múltiples manifestaciones en salud, educación y acceso a recursos básicos, continúa situándose como uno de los retos principales de la política social, tal como lo reflejan los datos manejados por Europa Press. Los responsables políticos y sociales convocados este martes también discutirán nuevas vías para coordinar esfuerzos entre las diferentes administraciones y reforzar los mecanismos de seguimiento y evaluación de las medidas aprobadas.

El desarrollo del Pacto de Estado para la Erradicación de la Pobreza Infantil responde, de acuerdo con expertos y autoridades citadas por Europa Press, a la necesidad de dotar a las políticas públicas de herramientas sólidas y financiación suficiente, buscando minimizar los efectos adversos de la pobreza en la infancia y garantizar un entorno propicio para su desarrollo integral. La intervención de representantes europeos y de organizaciones sociales permitirá al Parlamento contrastar propuestas y definir los próximos pasos para hacer efectiva la ambición del acuerdo.