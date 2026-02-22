Aprilia manda en el último día de test en Buriram con Marc Márquez tercero

El circuito de Chang, en Buriram (Tailandia), registró temperaturas cercanas a los 50℃ sobre el asfalto y 36℃ en el ambiente durante el domingo, condiciones en las que Marco Bezzecchi logró la vuelta más rápida de la segunda y última jornada de test preparatorios para el Mundial de MotoGP 2026. Según consignó la prensa especializada, el piloto italiano de Aprilia marcó un tiempo de 1:28.668 durante la sesión vespertina, resultado que lo posicionó al frente tanto de la jornada como del fin de semana completo y le permitió superar por solo 97 milésimas al japonés Ai Ogura, quien también compite para Aprilia. Esta actuación desplazó al vigente campeón, el español Marc Márquez (Ducati), al tercer puesto de la clasificación provisional.

Tal como publicó el medio, Bezzecchi consolidó su liderazgo después de una tanda larga destacada y una última vuelta en la tarde que mejoró en dos décimas el tiempo establecido por Márquez en la mañana. El piloto japonés Ogura, quien ascendió al segundo lugar a escasa distancia de Bezzecchi, contribuyó a que Aprilia firmara un doblete en la tabla combinada. Mientras tanto, Marc Márquez, quien por la mañana había encabezado la clasificación provisional con un registro de 1:28.836, pudo mantenerse en el podio del día pese a registrar su tercera caída del fin de semana.

El medio detalló que la tercera sesión del test estuvo dominada por Márquez, con una ventaja mínima de apenas 47 milésimas sobre su compañero de equipo en Ducati, el italiano Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, quien logró el cuarto lugar en el balance de los dos días. Alex Márquez (Ducati), que había liderado el sábado, cerró el ‘top 5’ gracias a su tiempo matinal.

Asimismo, entre los diez primeros clasificados se ubicaron Pedro Acosta (KTM) en sexto puesto, Jorge Martín (Aprilia) en el octavo, y Joan Mir (Honda) en décimo, este último gracias a su tiempo de la sesión de la tarde, de acuerdo con lo informado por el medio especializado.

En cuanto al resto de pilotos españoles, Raúl Fernández (Aprilia) ocupó la undécima posición en la tabla combinada, mientras Maverick Viñales (KTM) finalizó decimocuarto. Por su parte, Álex Rins (Yamaha) se posicionó en el vigésimo lugar.

Reportó la plataforma de noticias que el Mundial de motociclismo arrancará la próxima semana en el mismo trazado tailandés, donde se celebrará el Gran Premio de Tailandia como primer evento de los 22 Grandes Premios previstos para la temporada. La competición concluirá el 22 de noviembre con la prueba final, el Gran Premio de la Comunitat Valenciana.