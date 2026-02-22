Al menos seis militares yemeníes muertos en un ataque de los hutíes en la provincia de Hodeida

Fuentes gubernamentales citadas por la agencia china Xinhua informaron que los enfrentamientos en la ciudad de Hays, en la provincia yemení de Hodeida, habrían provocado un número elevado de bajas entre las filas hutíes, con decenas de insurgentes muertos o heridos, además de los daños sufridos por el bando gubernamental. Según estas fuentes oficiales, el ataque de las milicias hutíes, que tuvo lugar la noche del sábado, buscó tomar el control de esta localidad costera y resultó en la muerte de al menos seis militares del Gobierno y la lesión de diez más.

Tal como publicó la agencia Xinhua, los enfrentamientos armados se prolongaron durante varias horas y formaron parte de un ataque a gran escala lanzado por las fuerzas hutíes en la región del mar Rojo. Autoridades y fuentes militares indicaron que la ofensiva contra Hays es parte de una intensificación del conflicto en el marco de la disputa territorial en la provincia de Hodeida, clave para el control de las rutas marítimas en Yemen.

Por otra parte, la agencia de noticias Saba, bajo administración de los hutíes, reportó múltiples ataques aéreos ejecutados por la coalición que respalda al Gobierno yemení reconocido internacionalmente. Los insurgentes hutíes denunciaron bombardeos en diferentes zonas controladas por su movimiento, que habrían ocasionado al menos siete muertes y la destrucción de diversas propiedades tanto públicas como privadas.

Entre los ataques registrados por Saba destaca un bombardeo aéreo sobre un camión que transportaba verduras en Al Matamá, en la región de Yauf, donde murieron tres civiles. Además, la agencia señaló otro ataque sobre una vivienda en Malh, en la región de Saná, donde también fallecieron tres civiles. Igualmente, un civil perdió la vida en un bombardeo aéreo sobre una casa en Al Buqa, en la provincia de Saada. Saba añadió que, en la provincia de Taíz, un ataque de dron en la zona de Jadir resultó en la muerte de otra persona.

Los hutíes, aliados de Irán, mantienen el control de la capital Saná y de diversas zonas del norte y occidente de Yemen desde 2015, recuerda Xinhua. Esta situación profundiza un conflicto armado que enfrenta a los insurgentes con las fuerzas del Gobierno reconocido por la comunidad internacional, que cuenta con el respaldo militar y logístico de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.

Según la información recogida por ambos medios, la escalada de violencia impacta no solo a los combatientes sino también a la población civil, con reiteradas denuncias de víctimas y daños colaterales en varias provincias. La intensidad y distribución de los ataques en varias regiones evidencian la extensión del conflicto más allá de la costa del mar Rojo, afectando localidades clave en Saná, Yauf, Saada y Taíz.

La cobertura conjunta de Xinhua y la agencia Saba ilustra el carácter persistente de la confrontación, con ofensivas en frentes múltiples y con consecuencias directas para las comunidades residentes en esas áreas. El control de la provincia de Hodeida, por su ubicación estratégica, representa uno de los principales puntos de fricción entre ambas partes.

El conflicto en Yemen involucra dimensiones regionales, dados los intereses encontradas de potencias como Irán—apoyando a los hutíes—y la coalición liderada por Arabia Saudí, que respalda al Gobierno yemení internacionalmente reconocido. Ambas partes sostienen, a través de sus respectivas agencias informativas, acusaciones de ataques y devastación que agudizan el complejo escenario humanitario y militar en el país.