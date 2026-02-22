Al menos cuatro muertos en un ataque con drones en la ciudad ucraniana de Sumi

Las detonaciones en la provincia de Sumi, a menos de cuatro kilómetros de la frontera con Rusia, provocaron la muerte de dos hermanos y de un matrimonio durante la madrugada del domingo, según informaron las autoridades regionales de Ucrania. El ataque, ejecutado con drones rusos, también afectó a instalaciones productivas y desencadenó la declaración de alerta aérea en Kiev y en todo el territorio ucraniano, consignó el medio 'The Kiev Independent'.

De acuerdo con la información oficial recogida por 'The Kiev Independent', el incidente se produjo cuando los dos hermanos resultaron heridos por un artefacto explosivo lanzado desde un dron ruso en la localidad de Znob-Novhorodske. Fueron trasladados a un hospital cercano, pero durante el recorrido el vehículo de emergencias fue alcanzado deliberadamente por otro dron, lo que causó la muerte de ambos. Según las autoridades regionales, uno de los fallecidos tenía 17 años. En el mismo ataque perdió la vida una pareja de la misma localidad, sumando un total de cuatro víctimas mortales en Sumi.

El gobernador de la región, Oleh Hrihorov, informó a través de Telegram que la secuencia de ataques con drones se desencadenó en la noche y que el segundo dron impactó en el transporte de las víctimas cuando este ya se desplazaba hacia un centro médico. 'The Kiev Independent' reportó que los ataques se inscriben en la dinámica de bombardeos lanzados periódicamente por el ejército ruso sobre infraestructuras civiles y residenciales, un patrón sostenido desde febrero de 2022 tras la invasión a gran escala por parte de las fuerzas rusas.

En paralelo al ataque con drones en Sumi, un bombardeo con misiles alcanzó una instalación de producción perteneciente a la multinacional estadounidense Mondelez International, dedicada al sector de snacks y confitería. Las autoridades reconocieron que no se han dado a conocer detalles precisos sobre la gravedad de los daños materiales en esta planta. Este ataque forma parte de una serie de acciones rusas recientes dirigidas contra objetivos industriales y civiles ucranianos, según consignó el medio ucraniano.

Durante la misma madrugada, en Kiev se registraron múltiples explosiones. Las primeras detonaciones se detectaron aproximadamente a las 04:00 (hora local), mientras que alrededor de las 04:30 se escucharon nuevos estallidos en diferentes zonas de la ciudad, publicó 'The Kiev Independent'. La situación llevó a las autoridades a activar la alerta aérea en la capital ucraniana. Timur Tkachenko, jefe de la Administración Militar de la ciudad, envió un mensaje a través de Telegram solicitando a los habitantes: “El enemigo está atacando la capital con armas balísticas. ¡Por favor, permanezcan en los refugios hasta que se dé la señal de fin de alerta!”.

La secuencia de alertas comenzó a las 03:56 (hora local) y fue extendiéndose paulatinamente. Posteriormente, tras el reporte del despegue de bombarderos rusos, la alarma se amplió a todo el país a las 04:47. De acuerdo con 'The Kiev Independent', hacia las 05:13 se registraron nuevas explosiones en Kiev, confirmadas por testigos presenciales.

Este conjunto de agresiones, según reportó el medio ucraniano, se suma a una serie de ataques sostenidos en los últimos meses dirigidos contra infraestructuras civiles, edificios residenciales y redes energéticas, marcando una pauta desde la invasión rusa iniciada en febrero de 2022. Las autoridades ucranianas reiteraron que los ataques con drones y misiles continúan representando una amenaza directa para la población civil y para el funcionamiento de sectores clave como la industria y los servicios urbanos.