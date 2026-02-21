Venezuela rechaza la prórroga de Washington a su estatus de "emergencia nacional" para EEUU

El Ministerio de Exteriores venezolano, en un comunicado citado por medios oficiales, declaró que la vigencia de la medida estadounidense "solo contribuye a mantener narrativas de confrontación que no reflejan los verdaderos vínculos históricos, culturales y humanos que deben prevalecer entre el pueblo venezolano y el estadounidense". Así presentó Caracas su rechazo frente a la decisión comunicada esta semana por Washington, mediante la cual prorrogó el estatus de "emergencia nacional" en relación con Venezuela, una medida originalmente implementada en 2015 bajo la administración de Barack Obama y extendida recientemente por el presidente Donald Trump, según publicó la agencia Europa Press.

El Gobierno venezolano manifestó su desacuerdo con la extensión de esta declaratoria, interpretándola como carente de fundamento y señalando que carece de justificación válida. Según resaltó el comunicado reproducido por Europa Press, Venezuela consideró que el instrumento fue concebido desde su origen "sin base objetiva ni justificación real, bajo argumentos alejados de la verdad y del Derecho Internacional, calificando de manera insólita a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria".

Este pronunciamiento de Caracas se conoció en un contexto marcado por diversas tensiones bilaterales. Estados Unidos capturó en enero de este año al presidente Nicolás Maduro luego de una operación en Caracas; además, en las últimas semanas se reportaron negociaciones entre ambos gobiernos, según detalló Europa Press. El panorama se agrava con la liberación de presos políticos y recientes incautaciones por parte de autoridades norteamericanas de cargueros venezolanos de petróleo en aguas del Caribe. Actualmente, la presidencia del país corresponde de manera interina a Delcy Rodríguez, según consignó Europa Press.

El Ministerio de Exteriores venezolano insistió en que, tras once años de aplicación, los hechos demuestran que "la República Bolivariana de Venezuela ha sostenido de forma consistente: nuestro país no representa amenaza alguna para el pueblo ni para el gobierno de los Estados Unidos, ni para ninguna nación del mundo". La nota enfatizó que la prolongación de la medida responde a "premisas políticas que no se corresponden con la realidad" y sostuvo que "la persistencia de esta medida" perjudica las relaciones y el entendimiento entre ambos países.

En su declaración pública, las autoridades venezolanas solicitaron formalmente a Estados Unidos "que asuma un papel constructivo y de respeto en la conducción de sus relaciones internacionales". Este pedido, según resaltó Europa Press, es presentado en un momento en que ambos gobiernos se encuentran involucrados en dinámicas diplomáticas que incluyen liberaciones de prisioneros y movimientos estratégicos en torno a recursos energéticos clave para la economía venezolana.

La posición venezolana apunta a resaltar las implicaciones de la continuidad de la orden ejecutiva de emergencia nacional, argumentando que aleja la posibilidad de fortalecer vínculos y superar la narrativa de confrontación entre ambos países. Además, desde Caracas se reclama el retorno a una política exterior basada en el respeto mutuo y el reconocimiento de los lazos históricos que unen a ambas sociedades, puntos reiterados a lo largo de la comunicación oficial del Ministerio de Exteriores divulgada por Europa Press.

La prórroga de la "emergencia nacional" sobre Venezuela permanece así como un punto de fricción en la agenda bilateral y continúa generando respuestas críticas desde las autoridades venezolanas, que consideran injustificadas las razones esgrimidas por la Casa Blanca para mantener en vigor estas disposiciones.