Las exportaciones de España a EEUU caen un 12,1% en los dos primeros meses, hasta los 2.426 millones

España efectuó exportaciones a Estados Unidos por valor de 2.426,4 millones de euros en los dos primeros meses del año, un 12,1% menos que en igual periodo de 2025, según datos del informe de comercio exterior que publica el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa.

Estos 2.426,4 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos representan el 4% del importe total de ventas al exterior realizadas por España hasta febrero, que fue de 60.646 millones de euros.

En lo que se refiere a las importaciones, España compró a Estados Unidos bienes y servicios por valor de 4.315,8 millones de euros en los primeros meses del año, cifra que es un 20,3% inferior a la del mismo periodo de 2025 y que representa el 6,4% de las compras españolas al exterior, que totalizaron en conjunto 67.952 millones de euros hasta febrero.

Así, el déficit comercial de España con Estados Unidos se situó en los dos primeros meses del año en 1.889,5 millones de euros, cifra un 28,8% inferior al saldo negativo de 2.652,8 millones de euros del mismo periodo del año pasado.

BAJAN LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A CHINA Y SE DISPARAN A INDONESIA

El informe refleja que las exportaciones españolas dirigidas a China registraron un descenso interanual del 10,9% en los dos primeros meses, hasta los 1.232,4 millones de euros, mientras que las importaciones procedentes del país asiático disminuyeron un 2,2%, hasta los 7.824,6 millones de euros.

Así, el déficit comercial de España con China alcanzó hasta febrero los 6.592,2 millones de euros, prácticamente la misma cantidad que en igual periodo del año pasado.

En los dos primeros meses del año, las ventas españolas a Indonesia se multiplicaron por más de tres, subieron un 70% en el caso de Australia y aumentaron un 21,5% en el caso de Sudáfrica. Destacan también los incrementos de las exportaciones españolas a Vietnam (+14,7%), Canadá (+10,6%) y Singapur (+8,6%).

En el caso de las importaciones, fuera de la UE, España disparó sus compras a Hong-Kong un 70% en los dos primeros meses del año, y elevó las realizadas a Japón en un 35%. Asimismo, se registraron ascensos de dos dígitos en las compras españolas a Chile (+49%), Perú (+27,7%), Canadá (+19,2%), Arabia Saudí (+14,9%) y Australia (+12,5%).

EL SUPERÁVIT COMERCIAL CON LA UE BAJA UN 18% HASTA FEBRERO

Europa siguió siendo hasta febrero el principal destino de las exportaciones españolas, concentrando un tercio del total.

Hasta febrero, España registró un superávit comercial con la Unión Europea de 4.021 millones de euros, cifra un 18% inferior a la contabilizada en los dos primeros meses del año pasado.

Los países comunitarios con los que la economía española registró los mayores superávit hasta febrero fueron los de Portugal (2.886 millones de euros), Francia (2.816 millones de euros) y Reino Unido (2.467 millones de euros).