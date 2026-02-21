Un militar y un civil muertos en un ataque de individuos armados en Raqqa (Siria)

Las autoridades reportaron que el grupo Estado Islámico reivindicó la autoría de un ataque que dejó como saldo la muerte de un militar sirio y un civil en la localidad de Al Wasita, ubicada en la provincia de Raqqa, en el este de Siria. Según informó el Ministerio de Defensa de Siria, el incidente ocurrió cuando individuos armados, cuya identidad y afiliación aún no han sido confirmadas oficialmente, atacaron a un miembro del Ejército Árabe Sirio. Tanto el militar como un civil que se encontraba en el lugar fallecieron de forma inmediata, detalló el ministerio.

De acuerdo con los reportes consignados por las autoridades y reproducidos por diversos medios, la investigación sobre el suceso se mantiene en curso, sin que hasta el momento hayan salido a la luz detalles adicionales sobre los responsables directos del ataque. El medio oficial de comunicación del grupo yihadista, la agencia Amaq, publicó una declaración en la que Estado Islámico se atribuye estos hechos violentos. Según indicó el medio antes citado, este sería el cuarto atentado adjudicado por Estado Islámico contra fuerzas vinculadas al actual gobierno sirio.

El mismo día, según publicó el Ministerio de Defensa sirio, un hecho de similares características se registró en la región de Deir Ezzor, específicamente en la localidad de Ragheb, al norte del país. En este segundo incidente, otro miembro de las fuerzas armadas perdió la vida y un compañero resultó herido como consecuencia de un ataque perpetrado por hombres armados.

El medio de noticias asociado a Estado Islámico difundió que estos episodios forman parte de una serie de operaciones hechas contra las fuerzas militares sirias, incrementando la tensión y la inseguridad en estas zonas del territorio. Las provincias de Raqqa y Deir Ezzor han sido escenarios recurrentes de violencia por parte de grupos insurgentes activos en el país tras años de conflicto armado.

Según reportó la agencia estatal y diversas fuentes sirias, las autoridades han reforzado la presencia militar en estas regiones después de los ataques. El Ministerio de Defensa informó que la investigación abierta pretende esclarecer tanto las circunstancias como la posible implicación de células extremistas en ambos incidentes, en especial tras la reciente oleada de atentados reivindicados por Estado Islámico.

La situación de seguridad en el este y norte de Siria refleja la persistencia de la actividad de grupos yihadistas, pese a las operaciones de contrainsurgencia llevadas a cabo en los últimos años por las fuerzas del gobierno y sus aliados. La actual escalada de ataques, tal como consignó la agencia Amaq, pone en evidencia el grado de riesgo al que continúan expuestos tanto los militares como la población civil en las regiones bajo amenaza.

En esta ocasión, las autoridades sirias no han publicado datos sobre la identidad de las víctimas ni detalles concretos sobre los agresores involucrados en los ataques de Al Wasita y Ragheb. Tanto el Ministerio de Defensa como las agencias de seguridad del país han reiterado su compromiso con la investigación y han anunciado medidas adicionales para intentar contener la violencia en las zonas afectadas, según detallaron medios locales.