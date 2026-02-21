Leire Martínez, primera firma de discos lejos de Amaia Montero y 'LODVG'

Su nueva etapa en solitario ya es una realidad. Leire Martínez ha comenzado su era como solista lejos de 'La oreja de Van Gogh' y de Amaia Montero, que después de 17 años ha vuelto a coger las riendas del conjunto donostiarra del que también ha salido uno de sus fundadores, Pablo Benegas.

'Historias de aquella niña' es el título de este primer álbum de la época post 'LODVG' de Leire, que se daba un auténtico baño de masas la tarde del pasado viernes en el área cultural de El Corte Inglés de Callao, en pleno centro de la capital. Allí no sólo estuvo firmando discos, también recibió el cariño de los numerosos fans que arroparon a la artista en esta tarde tan esperada para ella.

Sonriente, cercana y feliz, así se mostraba Leire en esta primera toma de contacto con sus seguidores, que ya habían abierto boca con dos adelantos del álbum, 'Mi nombre' y 'No se me da bien odiarte'. Ambos singles forman parte de la lista de 12 canciones que forman parte de este primer trabajo de Leire Martínez, que ha contado con las colaboraciones de Miranda, Andrés Suárez y Abraham Mateo para relanzar su carrera como solista.