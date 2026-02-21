La ONU recomienda a los Estados reservar escaños para personas con discapacidad y adoptar normas de accesibilidad

La ONU ha instado a los Estados a tomar medidas para la participación igualitaria de las personas con discapacidad en la vida política, como reservar escaños para personas con discapacidad, adoptar normas de accesibilidad obligatorias, luchar contra el estigma y el capacitismo o fomentar el acceso a la educación política y a itinerarios de liderazgo.

En el informe, titulado 'Participación igualitaria de las personas con discapacidad en la vida política y pública', consultado por Europa Press, la Relatora Especial sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, Heba Hagrass, señala que "existen importantes barreras que coartan las oportunidades de las personas con discapacidad para presentarse a elecciones y desempeñar eficazmente un cargo público en caso de ser elegidas, lo que socava su derecho a participar en igualdad de condiciones en la vida política y pública".

Además, apunta que "a pesar de la sólida base jurídica que ofrece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estas personas siguen estando muy poco representadas en la adopción de decisiones políticas en todo el mundo".

La Relatora Especial describe "barreras persistentes" como "las restricciones jurídicas discriminatorias relacionadas con la capacidad jurídica, el estigma y el capacitismo, los entornos políticos inaccesibles, la falta de ajustes razonables, los obstáculos financieros y el acceso reducido a la educación política y a itinerarios de liderazgo".

En este contexto, formula recomendaciones como "la derogación de leyes discriminatorias, medidas afirmativas para aumentar la representación, normas de accesibilidad obligatorias, financiación pública para sufragar los gastos relacionados con la discapacidad, mejoras en la recopilación de datos y una inversión prolongada en el empoderamiento y el desarrollo del liderazgo".

Entre las medidas afirmativas, sugiere reservar escaños en las asambleas legislativas y cuotas para personas con discapacidad en las listas electorales, "en estrecha consulta con las personas con discapacidad y tras analizar meticulosamente los posibles efectos".

También pide velar por que "las cuotas de género incluyan expresamente a las mujeres con discapacidad" y que los escaños reservados incluyan distintos tipos de discapacidad.

Si bien, advierte de que una medida afirmativa "aislada" como reservar escaños o eximir del pago de las tasas de candidatura para los candidatos con discapacidad, "tendrán efectos limitados si no forman parte de reformas más amplias y sistemáticas".

A su vez, aconseja a los estados que pongan en marcha iniciativas de concienciación "para cuestionar las creencias sobre la competencia, el liderazgo y la capacidad de toma de decisiones, especialmente en lo que respecta a las personas con discapacidad intelectual y psicosocial" y que "sancionen los discursos discriminatorios y de odio".

EL CERMI HACE UN LLAMAMIENTO A LOS POLÍTICOS

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que ha remitido aportaciones desde España, ha acogido "de forma positiva" este informe que se presenta ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En total, la Relatora Especial ha contado con 79 contribuciones de Estados y de la sociedad civil.

Para el CERMI, este informe constituye "una toma de posición de valor en el vigésimo aniversario de la Convención y refuerza el principio de democracia inclusiva en la que las personas con discapacidad no solo voten, sino que formen parte plena de los órganos legislativos, ejecutivos y de representación política en todos los niveles".

Además, hace un llamamiento a los poderes públicos españoles y a las fuerzas políticas para que "analicen las conclusiones del informe y adopten medidas concretas que aseguren la igualdad real de las personas con discapacidad en la vida política, eliminando cualquier barrera normativa, económica o actitudinal que limite su derecho a representar y ser representadas".