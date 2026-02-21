José Ortega Cano, un suegro 'de libro' en el cumpleaños de Gloria Camila: "Con 30 años es mejor estar solo"

Durante la celebración del trigésimo cumpleaños de Gloria Camila, José Ortega Cano expresó su perspectiva sobre la situación sentimental de su hija, destacando que, en su opinión, “con 30 años es mejor estar solo que no acompañado”. El torero acudió al festejo en un restaurante junto a su hijo mayor, José Fernando, para acompañar a Gloria en esta fecha señalada. De acuerdo con lo publicado por el medio, la presencia de Ortega Cano en el evento subrayó el sólido vínculo familiar y su papel central en la vida de la homenajeada.

Según informó el medio, Gloria Camila decidió celebrar este aniversario junto a sus allegados, fortaleciendo así los lazos familiares que ha mantenido como prioridad. Ortega Cano, al llegar al lugar del evento, compartió declaraciones sobre el carácter y la conducta de su hija, opinando que la percibe como “muy ordenada, muy metida en lo que hay que hacer, centrada, a gusto, disfrutar de la vida, con su trabajo, con sus cosas”.

La relación entre padre e hija se ha consolidado públicamente en diversas ocasiones, tanto en eventos sociales, en las redes sociales de Gloria Camila, como en la convivencia cotidiana. De acuerdo con lo consignado por el medio, la joven no pierde la oportunidad de remarcar que su padre ocupa un lugar fundamental en su vida, considerando que ni sus anteriores parejas, Álvaro García ni Manuel Cortés, han tenido la relevancia que tiene el torero en su día a día.

Durante el encuentro, Ortega Cano se mostró cercano y afectuoso, asegurando que su hija “se merece que le demos un evento bonito”. Incluso al referirse a la edad de Gloria Camila, utilizó un tono distendido y paternal, comentando entre risas que “30, ya es una señorita”, mientras reconocía el crecimiento personal de su hija en los últimos años.

Tal como reportó la publicación, la vida sentimental de Gloria ha atravesado momentos destacados recientemente, con referencias a Álvaro García y Manuel Cortés en el entorno mediático. En ese contexto, Ortega Cano adoptó una postura protectora respecto del presente sentimental de su hija, confirmando que respalda la decisión de que ella permanezca soltera tras experiencias previas.

El medio describió que la presencia de Ortega Cano y sus palabras reflejaron su apoyo incondicional a Gloria Camila, actuando como un sostén y figura esencial en los momentos significativos. Gloria suele manifestar que él es el pilar familiar y el “bastón en el que sujetarse cuando las cosas se tuercen”. En diversas oportunidades, tanto en público como en privado, la joven ha subrayado la reciprocidad de ese afecto, destacando la importancia de su padre en todas las etapas de su vida.

Las palabras de Ortega Cano en el cumpleaños de su hija resonaron con la idea de que, pasada la barrera de los treinta, considera preferible priorizar la estabilidad personal y el crecimiento individual. Su intervención durante el festejo recalcó la relevancia de los valores y el equilibrio que percibe en Gloria Camila, a quien definió como una persona “a gusto con su vida” y centrada en sus objetivos.

El evento, marcado por el ambiente familiar y la cercanía de los Ortega Cano, fue reportado por el medio como una muestra más de la fortaleza de la relación entre padre e hija. Tanto la celebración como los comentarios de quienes estuvieron presentes en el homenaje reafirmaron la imagen de José Ortega Cano como figura principal en el entorno de Gloria Camila, un vínculo que se mantiene firme tras las experiencias sentimentales recientes de la joven, según detalló el medio.