El tenista español Carlos Alcaraz arrasa a Fils en la final y conquista Doha

El murciano venció con contundencia en la capital catarí al tenista francés, sumando así una nueva victoria este año, consolidando un registro impecable y aumentando su diferencia en la cima del ranking mundial tras proclamarse campeón en Australia

Al sumar su vigésimo sexto trofeo profesional, Carlos Alcaraz amplió a 3.200 puntos su ventaja frente a Jannik Sinner en la clasificación mundial, consolidando una supremacía que ha mantenido desde que logró completar el ‘Grand Slam’ más joven de la historia tras alzarse con el Abierto de Australia hace tres semanas. La racha positiva del español, que no ha experimentado derrota en lo que va del año (12-0), fue uno de los aspectos destacados que detalló el medio de comunicación en su cobertura sobre la final disputada en la capital catarí.

Según publicó el medio, Alcaraz superó al tenista francés Arthur Fils con un marcador de 6-2 y 6-1 en apenas 56 minutos, en el partido que definió al campeón del torneo ATP 500 de Doha. El español, primero del ranking global, se mostró dominante desde el inicio al romperle el saque a Fils en el primer juego y repetir la fórmula en el quinto, estableciendo un control que no soltó durante todo el encuentro. El reportaje subrayó cómo Fils, que ya había sufrido dos derrotas frente a Alcaraz la temporada anterior, se mostró tenso y acumuló errores que facilitaron el avance del murciano.

El medio detalló que, tras adjudicarse el primer set con marcada solvencia, Alcaraz aceleró aún más en la segunda manga, logrando un parcial de 4-0 antes de que el francés pudiera intentar reaccionar. El representante español no cedió oportunidades, limitando al rival a un único juego en la segunda parte del partido. Según consignó el portal de noticias, la actuación de Alcaraz se caracterizó por su precisión, solidez y variedad de golpes, asegurando el título en un torneo que lo vio superar cuatro encuentros exigentes antes de llegar a la cita final, donde encontró menos resistencia de la esperada.

El medio informó que, con este triunfo en Doha, Alcaraz refuerza un arranque de temporada perfecto, el cual comenzó con la consagración en Melbourne y ahora suma una nueva victoria en su historial, incrementando aún más su lista de títulos a solo 22 años. Además, la cobertura señaló que el rendimiento del español en pista dura se mantiene como uno de sus principales avales: la última derrota en esta superficie al aire libre ocurrió hace ya 30 partidos, lo que añade contexto a la magnitud del logro alcanzado en Catar.

La noticia publicada destacó que Arthur Fils no logró conectar con el ritmo del partido, dejando ver las dificultades por las que atravesó frente al juego del número uno del mundo. El dominio de Alcaraz impidió cualquier intento de reacción por parte del francés, quien cerró la final sin respuestas ante la consistencia de su rival.

Según consignó el medio, el futuro inmediato de Alcaraz se dirige ahora a Indian Wells, donde buscará extender la serie de victorias y mantener el invicto que lo acompaña desde el inicio de 2026. La expectativa crece entorno a los próximos compromisos del tenista español, quien, con este arranque de temporada, continúa estableciendo marcas y acrecentando su fortaleza al frente del circuito profesional.

