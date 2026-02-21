Domingo de estabilidad general en la Península con temperaturas en aumento y máximas cercanas a 25ºC en Sevilla y Murcia

La Península Ibérica se encontrará este domingo bajo plena estabilidad fruto de la persistencia de un anticiclón sobre todo el territorio que hará que se produzcan cielos despejados por norma general y un aumento generalizado de las temperaturas con registros máximos que tienden a un clima más primaveral.

La Agencia Estatal de Meteorología prevé un aumento de las temperaturas máximas de forma generalizada (entre 3ºC y 5ºC en promedio) en todo el territorio, aunque menos acusado en los litorales. Así, los registros más alto se situarán entre los 17ºC y 20ºC en toda la Península, aunque provincias como Sevilla o Murcia superarán estas cifras con 23ºC y 25ºC, respectivamente.

Igualmente, la Aemet anticipa que durante la madrugada, se registrarán algunas nubes bajas, brumas y bancos de niebla en la meseta norte, el extremo norte, el interior de Galicia y en litorales mediterráneos, donde estos fenómenos podrían ser más persistentes.

Las heladas quedarán limitadas a cumbres de montaña en la mitad norte y Pirineos de manera puntual, con áreas de las provincias de Palencia, Soria, Salamanca, Valladolid y Zamora que podrían ver el termómetro con valores negativos durante la madrugada.

Mientras, en el archipiélago canario, los cielos estarán generalmente despejados con una entrada de calima del este, que reducirá la visibilidad en todo el archipiélago. Las temperaturas subirán de manera generalizada en todas las Islas, aunque de forma menos acusada en los litorales. No obstante, tanto Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife alcanzarán valores máximos 26ºC y 27ºC, respectivamente.

En cuanto al viento, predominará sin demasiada intensidad y de dirección variable, con componente sur en el interior peninsular y algo más intenso en los litorales, salvo el levante en el golfo de Cádiz y Alborán, con alguna racha de carácter más fuerte en el Estrecho. En Canarias, se prevé viento moderado del este.