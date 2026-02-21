Agencias

Detenidos dos adolescentes acusados de planear un atentado en la ciudad francesa de Lille

Las autoridades francesas han detenido este viernes a dos menores de edad a los que se ha acusado de presuntamente planear un atentado terrorista en una sala de conciertos o un centro comercial en la ciudad de Lille, en el norte del país, ha informado el diario 'Le Figaro' citando fuentes de la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT, por sus siglas en francés).

Ambos jóvenes, de 16 años, han sido detenidos por oficiales de la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSI) en el departamento Norte, de acuerdo con un informe oficial en el que se indica que ya habían comenzado la preparación de un explosivo casero de peróxido de acetona (TATP), componente utilizado en los ataques de París (2015) y Bruselas (2016).

El mismo medio ha indicado que uno de los dos detenidos ha manifestado "cierta fascinación por la propaganda y figuras yihadistas" y admitido su intención de perpetrar un acto violento en un centro comercial o una sala de conciertos.

A este fin, el adolescente ha revelado que planeaba robar un arma de fuego. Asimismo, el joven ha admitido que compró componentes químicos "para realizar pruebas de combustión en su domicilio".

El segundo de los detenidos, se ha demostrado conocedor de estos planes, y ha sido acusado de fortalecer los pensamientos radicales y las actitudes violentas de su amigo.

Las autoridades francesas han iniciado una investigación contra ambos.

