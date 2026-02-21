Comunes aplaude por "movilizadora" la propuesta de Rufián pero cree que el debate no es fusionar listas en Cataluña

MADRID 21 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Comunes, Aina Vidal, ha aplaudido este sábado por "movilizadora" la propuesta del portavoz de Esquerra Republicana (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, de unir a los partidos a la izquierda del PSOE, si bien sostiene que el debate no debe pasar por integrar listas, al menos en Cataluña.

En una entrevista con el programa 'Parlamento' de 'RNE', recogida por Europa Press, Vidal ha calificado de "interesante" el debate que han suscitado tanto Rufián como el diputado de Más Madrid Emilio Delgado, en tanto que lo que persigue es analizar cómo movilizar al electorado de izquierdas para que no se quede en casa, con qué temas les llegamos y de qué manera. "Y eso es refrescante e importante a la vez", ha comentado.

Pero la diputada catalana tiene dudas de que se pueda materializar, al menos en Cataluña, la propuesta de unir listas para que sólo haya una candidatura por provincia en las próximas elecciones generales.

ERC YA HA DICHO QUE NO

Sobre todo porque, según ha recordado, el partido del propio Rufián, Esquerra, "ha tardado cinco minutos en salir a decir que de eso ni hablar" y porque en las últimas generales ERC quedó en tercer lugar, por detrás de Comunes. "Éste no es el debate", ha zanjado.

Vidal ha puesto en valor la coalición que presentan este sábado en Madrid el Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comunes, si bien ha dicho que aspiran a que a ésta se sumen "mucho más". "Esperamos que todos aquellos a quienes hemos invitado respondan o que, al menos, podamos llegar a acuerdos programáticos, y esperamos que, evidentemente, aquellos con los que confluimos hace dos años, pues podamos ir juntas", ha dicho.

Preguntada en este punto si echaba de menos a Podemos, Vidal ha respondido que a la formación morada su partido le ha tendido la mano "en infinidad de ocasiones" y que, en todo caso, le corresponde a ellos tomar la decisión de si adherirse o no a la coalición.

YOLANDA DÍAZ ES UN ACTIVO PERO HAY "MUCHOS MÁS"

Respecto a si el espacio de la izquierda puede liderarlo de nuevo la responsable de Sumar, Yolanda Díaz, cuando ni siquiera acudirá este sábado al acto, Vidal ha señalado que Díaz "tiene el derecho absoluto de decidir qué quiere hacer y cuándo lo quiere hacer, y hay que hay que respetarla".

Y aunque ha aplaudido que su ausencia permitirá "dejar precisamente los nombres a un lado para poner encima de la mesa los partidos", sostiene que es "un muy buen activo" pero igual que lo son "muchas otras personas" que forman parte del espacio. "Aquí no sobra nadie y, en todo caso, lo que faltan son gentes por llegar", ha dicho.

Es más, ha defendido que considera "tremendamente apresurado e incluso democráticamente errático" tomar ahora decisiones sobre los liderazgos de una lista, sobre todo porque, ha insistido, aspiran a que la coalición la integren "muchas más" formaciones. "Y esas decisiones las tenemos que tomar entre todos", ha apostillado.