A finales de 2027, tras enterarse de que su entonces marido tenía una relación con otra persona y que planeaba solicitar el divorcio, Arantxa Sánchez Vicario descubrió que los 30 millones de euros que había acumulado durante su carrera profesional y que estaban al cuidado de Josep Santacana, ya no estaban a su disposición. Según publicó el portal Informalia, la extenista, quien se encontraba en Miami cuando se sucedieron los acontecimientos, constató el vacío financiero que rodeaba a su patrimonio al buscar el apoyo de su familia, con la que mantenía una relación distante en ese momento. La noticia principal se centró en el fallo del tribunal de la Corte de Miami, que concluyó recientemente que Sánchez Vicario no recuperará ni un solo euro del dinero administrado por Santacana después de considerar que las finanzas de este último estaban en regla y el origen de su patrimonio en Florida resultaba acreditado.

De acuerdo con lo reportado por Informalia, el proceso judicial incluyó un compleja disputa jurisdiccional, ya que Santacana trató de gestionar el divorcio en Barcelona para evitar el control detallado de las autoridades estadounidenses sobre su situación económica, un paso requerido en Florida para proteger los intereses de los hijos en estos procedimientos. En Barcelona, el exmarido obtuvo inicialmente respaldo de la justicia, por lo que se emitió una sentencia de divorcio favorable a su postura. Sin embargo, la exdeportista apeló esta decisión, señalando que toda la familia residía en Miami, lo que justificaba que el proceso continuara en los tribunales estadounidenses. La Audiencia de Barcelona aceptó este argumento, trasladando el caso a la jurisdicción de Florida.

La resolución más reciente, de la Corte de Miami, ha ratificado la posición de Santacana sobre sus activos y ha determinado que no hay motivos legales para que Sánchez Vicario recupere los fondos que habían conformado el núcleo de su fortuna. Según detalló el portal Informalia, este fallo supone un nuevo varapalo judicial para la extenista, quien deberá esperar hasta 2026 para poder formalizar el fin de su matrimonio. Ante preguntas de los medios sobre este desenlace judicial, Sánchez Vicario respondió tajante: “No te voy a contestar, no es el momento ni el lugar”.

La saga legal y personal ha tenido un impacto directo en la vida de la exnúmero uno del tenis, quien tras perder casi la totalidad de los bienes acumulados durante su carrera, inició un periodo de recuperación personal y profesional en su país. Informalia informó que Sánchez Vicario ha optado por reorientar su trayectoria, canalizando su experiencia deportiva hacia la promoción de una nueva disciplina en España: el pickleball. Este deporte, que ganó gran popularidad en Estados Unidos, ha representado para ella una vía para mantenerse activa en el ámbito deportivo y afrontar el proceso de reconstrucción personal tras la crisis financiera y familiar.

A lo largo de este proceso, Sánchez Vicario ha buscado apoyo en su entorno más cercano para superar el distanciamiento familiar que caracterizó los primeros años posteriores a la ruptura. Según Informalia, su retorno a España estuvo motivado en parte por la necesidad de reencontrarse con sus raíces y establecer un nuevo propósito profesional. En este contexto, la exdeportista se ha convertido en una referencia nacional para la práctica del pickleball, disciplina en la que imparte clases y fomenta su crecimiento. Informalia destacó que su implicación en esta modalidad la ha llevado a experimentar avances notables en su recuperación emocional tras los contratiempos judiciales.

El caso, seguido de cerca por los medios, ejemplifica el impacto que pueden tener los mecanismos legales internacionales en la resolución de disputas de alto perfil y las dificultades que enfrentan las figuras públicas para proteger su patrimonio en contextos complejos. Informalia subrayó que el fallo de los tribunales estadounidenses tiene repercusiones directas sobre la situación económica futura de Sánchez Vicario, quien, tras la decisión judicial, cuenta únicamente con los recursos y oportunidades que pueda generar en la nueva etapa profesional en la que se adentra en España.

Además del ámbito deportivo, Informalia relató que Sánchez Vicario ha manifestado su intención de contribuir a la expansión del pickleball en territorio español como una forma de canalizar su energía y experiencia, buscando así un renacer personal y profesional. El medio consignó que la extenista ha adoptado un enfoque centrado en el trabajo y la formación de nuevos talentos en esta disciplina, consolidando su nueva identidad pública más allá de los éxitos logrados en el circuito mundial del tenis.

A pesar de la negativa a hacer declaraciones sobre el resultado judicial, el entorno de Sánchez Vicario, contactado por Informalia, apunta a un periodo de renovación en su vida, marcado por la superación de adversidades legales y económicas y la apuesta por actividades que le permiten mantener la visibilidad y el reconocimiento en el mundo deportivo español.