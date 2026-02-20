Los portales inmobiliarios prevén que se normalice la compraventa de viviendas y el alza de precios en 2026

Los portales inmobiliarios prevén que el número de compraventas de viviendas se normalice en 2026, tras cerrar el año anterior como el mejor por número de operaciones desde 2007, y que el encarecimiento de los precios sea cada vez más contenido en comparación a los ejercicios anteriores.

La compraventa de viviendas registró en 2025 un aumento del 11,5%, su mayor alza desde 2022, hasta un total de 714.237 operaciones, su mayor cifra en 18 años, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En un comunicado, la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, ha asegurado que la persistente escasez de oferta a precios competitivos seguirá actuando como un freno estructural del mercado y presionando al alza los precios, lo que llevará a parte de la demanda a aplazar su decisión de compra, pese a que en muchos casos las cuotas hipotecarias siguen siendo inferiores al coste del alquiler.

De su lado, el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, ha expuesto que el déficit de vivienda ha provocado que el crecimiento del número de compraventas se haya suavizado desde antes del verano y considera que en los primeros compases del año muy posiblemente se mantenga esta tendencia, con incrementos en operaciones.

El director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, ha pedido consensos regulatorios estables y políticas de medio y largo plazo que faciliten la producción de vivienda, tanto en venta como especialmente en alquiler, para corregir el déficit estructural de oferta de vivienda y ha insistido en que la solución para mejorar la accesibilidad y reducir la tensión en precios pasa por aumentar de forma sostenida el parque residencial.

Desde la Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (Fadei) consideran que el incremento de la oferta para mejorar la accesibilidad, especialmente para los colectivos más vulnerables, es la "asignatura pendiente" de este 2025.