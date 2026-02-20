La Sagrada Familia de Barcelona coloca el brazo superior de la torre de Jesucristo

La culminación de uno de los hitos más esperados en la construcción de la basílica de la Sagrada Familia ha tenido lugar tras la instalación de la sección final de la torre central dedicada a Jesucristo, proceso que se activó cuando las condiciones meteorológicas y de seguridad resultaron adecuadas debido al episodio de viento en Barcelona. Esta operación ha elevado la altura de la Sagrada Familia a 172,5 metros, convirtiéndola en el punto más elevado de la ciudad. Según informó el medio, este avance supone la entrada en la última fase de edificación de la torre central del templo, considerada la más alta del conjunto arquitectónico.

De acuerdo con los arquitectos responsables citados por el medio, la maniobra para instalar el brazo superior se realizó la mañana del viernes, tras un análisis exhaustivo de la situación meteorológica que permitió garantizar las condiciones necesarias. La Sagrada Familia, uno de los emblemas patrimoniales de Barcelona y de la arquitectura modernista catalana, suma así un nuevo récord estructural que, además, modifica de manera significativa el perfil urbano de la capital catalana.

El arquitecto director Jordi Faulí, junto con Mauricio Cortés, responsable de las torres del templo, encabezarán una rueda de prensa a las 13 horas para valorar este acontecimiento, tal como detalló el medio. En ese encuentro con los medios, se prevé una descripción técnica de la maniobra, los desafíos afrontados por el equipo, y el significado de este paso en el contexto general de la finalización del templo.

Según reportó la fuente, la decisión de proceder con la colocación de la pieza se había mantenido pendiente en atención a las condiciones del viento, factor determinante para realizar una operación de tales dimensiones en altura. El incremento estructural a 172,5 metros consolida la posición de la Sagrada Familia como la edificación más alta de Barcelona, superando cualquier otro punto o construcción en la ciudad.

Este progreso en las obras se produce tras años de avances y expectativas respecto a la culminación total del recinto. Los arquitectos indicaron que, con la finalización de la torre de Jesucristo, el proyecto entra en su tramo definitivo, acercando a la basílica al diseño original concebido por Antoni Gaudí, que preveía una torre central de gran altura como símbolo de la espiritualidad y monumentalidad de la construcción.

El seguimiento de la evolución constructiva de la Sagrada Familia ha mantenido la atención tanto de especialistas del ámbito arquitectónico como de visitantes y residentes en Barcelona. El medio había subrayado en otras coberturas que la instalación de elementos de grandes dimensiones en altura requiere movilizar recursos técnicos especializados y extremar los protocolos de seguridad por su complejidad, factores que quedaron igualmente reflejados en el caso de la torre de Jesucristo.

Además del impacto visual y simbólico, este nuevo avance representa una página relevante en la historia del templo, que acumula más de un siglo de obra. Según publicó el medio, la jornada ha estado marcada por la expectación, tanto entre el equipo técnico como en la opinión pública, ante el significado que tiene para la ciudad y para el patrimonio de la humanidad el acercamiento a la fase final de la obra iniciada en el siglo XIX.

La rueda de prensa prevista con ambos arquitectos permitirá ampliar información sobre los próximos pasos y los plazos de finalización de la estructura, en un contexto donde las cuestiones técnicas, los retos logísticos y la interpretación del legado gaudiniano continúan marcando el desarrollo de la Sagrada Familia según informan los responsables y medios especializados.