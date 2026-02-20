La OTAN reúne a fuerzas de Suecia y Dinamarca en Groenlandia en el primer ejercicio de 'Centinela del Ártico'

El despliegue de un pelotón de rangers de la Fuerza Aérea sueca en Groenlandia introdujo a estas fuerzas especiales a condiciones áridas y frías que, al contar con escasas precipitaciones de nieve, difieren de otros escenarios de adiestramiento tradicionales, favoreciendo la adaptación en distintos entornos polares. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, estos efectivos desarrollaron ejercicios con las Fuerzas Armadas de Dinamarca como parte de las primeras maniobras internacionales bajo la misión ‘Centinela del Ártico’, dirigida por el Mando Conjunto de Fuerzas de Norfolk de la OTAN.

Según reportó Europa Press, la iniciativa representa la estrategia de la Alianza Atlántica para incrementar la presencia militar y mejorar las capacidades de respuesta coordinada en el Ártico y el Alto Norte. Los entrenamientos en Groenlandia se insertan en un marco más amplio que incluye las maniobras nacionales danesas ‘Resistencia Ártica’ y las noruegas ‘Cold Response’, donde decenas de miles de soldados intervienen en simulacros de defensa en ambientes extremos. El objetivo principal radica en perfeccionar la colaboración entre países miembros y reforzar la defensa del flanco norte de la OTAN.

A lo largo de dos semanas, el destacamento sueco se integró a los ejercicios combinados para perfeccionar tácticas de combate, desplazamientos a través de terreno agreste, procedimientos médicos de emergencia y la integración de protocolos operativos con aliados, según precisó Europa Press. Emil Fechtner, comandante de la unidad sueca, señaló que las prácticas en Groenlandia apuntan a consolidar la capacidad de la unidad en un entorno exigente, con énfasis en la movilidad en superficie difícil, la atención sanitaria de campaña y el trabajo conjunto con otras naciones aliadas. El medio detalló que la adquisición de experiencia en este tipo de entorno también se plantea como un paso clave para el desarrollo futuro de las Fuerzas Armadas suecas.

Dentro de la misión ‘Centinela del Ártico’, cada Estado miembro de la OTAN continúa sus operaciones y simulacros nacionales, pero ahora bajo un mando unificado que coordina las acciones y facilita la interoperabilidad, informó Europa Press. La OTAN establece este nuevo marco al tiempo que habilita la incorporación de unidades de cualquiera de los 32 países miembros. Esta estructura busca, según consignó el medio, responder con mayor cohesión a la creciente actividad militar y política de Rusia y China en la región ártica.

El despliegue se refuerza con la llegada de cazas Eurofighter alemanes a Islandia, listos para operar junto a los aviones Gripen suecos y los F-35 daneses, según ha comunicado la Fuerza Aérea de Alemania en declaraciones recogidas por Europa Press. Estos ejercicios aéreos conjugan las capacidades de múltiples países y subrayan el nivel de desarrollo tecnológico y de integración que la OTAN aspira a consolidar, tanto en términos de vigilancia como de defensa coordinada en la parte septentrional del Atlántico.

Además de este despliegue en Groenlandia, Suecia también mantiene aviones en Islandia asignados a la misión de policía aérea de la OTAN, lo que refleja una ampliación del compromiso y la coordinación de sus fuerzas, según publicó Europa Press. Los ensayos no solo involucran el entrenamiento físico y táctico de las tropas, sino que también ponen a prueba los equipos, materiales y sistemas de comunicación de los diferentes ejércitos para evaluar su adaptación a las variaciones climáticas severas del Ártico.

Europa Press detalló que el reciente lanzamiento de la misión ‘Centinela del Ártico’, también conocida como ‘Arctic Sentry’, surgió tras las conversaciones entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a raíz del desacuerdo relacionado con las aspiraciones estadounidenses de ejercer control sobre Groenlandia. Este nuevo marco de cooperación busca minimizar riesgos, evitar fracturas de mando y garantizar que los despliegues sean coordinados, en contraste con anteriores operaciones independientes de cada Estado.

La coordinación bajo el Mando Conjunto de Norfolk también ha sido enfatizada por el alto mando de la OTAN, que considera prioritario el fortalecimiento de las defensas en el norte tras aumentos en la actividad militar rusa y la proyección de intereses de China en el Ártico. Europa Press reportó que la Alianza considera que este tipo de maniobras facilita una respuesta más eficiente ante potenciales riesgos estratégicos derivados de la competencia internacional sobre recursos y rutas marítimas en la región.

Esta serie de ejercicios, que incluyen tanto participación terrestre como aérea, se configura según la OTAN como una “demostración de preparación, interoperabilidad y cohesión” entre las fuerzas aliadas. Todas las actividades se diseñan para incrementar la capacidad de actuar con rapidez y eficacia en entornos polares, donde la adaptación a las condiciones extremas y la integración técnica sustentan la superioridad operativa de la alianza, detalló Europa Press.