La Fundación de Seguridad Aérea premia a la tripulación del helicóptero que salvó la vida a 11 personas durante la dana

La Fundación A20 Seguridad Aérea ha entregado este viernes el Premio 'Ángeles, Eugenia y Jorge Piretti' a los cuatro miembros de la tripulación del helicóptero 'Helimer-203', que durante la noche de la dana llevaron a cabo el rescate de once personas en condiciones de vientos huracanados y visibilidad nula provocadas por la dana.

Los premiados son el piloto Francisco Javier Lozano, el copiloto Rodrigo Nieto, el operador de grúa Guillermo Peñuelas y el rescatador Raúl Ares. "Actuaron con valentía y compromiso con la seguridad aérea en un entorno hostil de aguas bravas, logrando salvar la vida de ciudadanos que ya habían perdido la esperanza de sobrevivir", ha destacado la organización.

Durante el acto, la presidenta de la Fundación, Pilar Vera, ha subrayado "la importancia de reconocer la disposición y profesionalidad de quienes garantizan la vida en situaciones de extrema emergencia".

Del mismo modo, Vera ha señalado que estos cuatro profesionales representan "la esperanza frente a situaciones que otros no enfrentan por incompetencia o negligencia", calificando su labor como un "heroísmo humilde y cotidiano".

La entrega de este reconocimiento de la Fundación A20 Seguridad Aérea coincide con el 20 de febrero, fecha declarada por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) como Día Internacional de las Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias.

Finalmente, la entidad ha insistido en que, además de los homenajes, es "imprescindible extraer las causas de las tragedias para corregir los sistemas de seguridad actuales".

EuropaPress

